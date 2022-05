Lyt til artiklen

Problemerne hober sig op for danske Andreas Christensen.

Det er efterhånden en offentlig hemmelighed, at forsvarsspilleren Andreas 'AC' Christensen er på vej til storklubben FC Barcelona.

Men skiftet er alligevel ikke så ligetil, som det ellers så ud til. For der er opstået problemer. Det skriver det spanske medie Sport.

Problemerne skyldes FC Barcelonas skrantende økonomi.

Andreas Christensen. Foto: Marcio Machado Vis mere Andreas Christensen. Foto: Marcio Machado

Det står angivelig så grelt til i klubben, at hvis FC Barcelona skulle registrere sin trup lige nu, vil de ikke kunne registrere spillere - dermed heller ikke 'AC'.

Grunden er, at FC Barcelona kun kan registrere nye spillere i La Liga, hvsi de skærer ned på udgifterne eller henter flere indtægter. Enten ved at spare på lønningerne i den nuværende trup eller ved at hente flere penge ind.

La Liga pålagde catalanerne de økonomiske restriktioner, efter klubben i sidste år kunne præsentere et tab på absurde 3,5 milliarder kroner.

FC Barcelona skulle - ligesom med 'AC' - have en aftale med midtbanespilleren Franck Kessie liggende klar i skuffen. Men om de økonomiske genvordigheder får nogen form for konsekvenser for de to spilleres transfers er mere tvivlsomt.

Anderledes ser det ud med et køb af superstjernen Robert Lewandowski i Bayern München. Det ligner en urealistisk handel, så længe situationen er, som den er i Barcelona.

Den frustrerende situation, som 'AC' er havnet i, kommer kun få uger efter, at han endte i en noget anderledes uheldig situation.

'AC' skulle angiveligt have afvist at spille FA Cup-finalen for Chelsea. Et afbud, som Chelsea-træner Thomas Tuchel modtog samme dag, som kampen skulle spilles.

Afbuddet skulle have efterladt holdkammeraterne i Chelsea i chok. Forklaringen fra personer tæt på 'AC' lød, at forsvarsspilleren skulle have følt sig syg.