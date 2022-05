Andreas Christensen er kommet i uføre i Chelsea, efter han blev udeladt af holdets trup til FA Cup-finalen lørdag.

Og nu er årsagen muligvis kommet frem i offentligheden, hvorfor 'AC' var udeladt til opgøret.

Ifølge Dailymail skulle de resterende Chelsea-holdkammerater endda have været efterladt i chok.

Dette skyldes angiveligt et klart ønske fra den danske landsholdsspiller til Chelsea-træneren, Thomas Tuchel, forud for kampen.

Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Foto: TOBY MELVILLE

Andreas Christensen insisterede efter sigende på ikke at spille opgøret og bad i stedet Thomas Tuchel om at blive fjernet fra truppen til kampen.

Dette ønske har, ifølge mediet, vækket forundring og forargelse hos det engelske mandskab, og det skyldes særligt to ting.

Det ene er, at Andreas Christensen ikke var skadet op til finalen. Efter sigende var han tiltænkt en stor rolle i kampen og kunne muligvis have startet inde fra start.

Herudover var forsvarsspilleren ikke ligefrem ude i god tid med sit ønske om at sidde over.

Dailymail beretter om, at 'AC' skulle have kommet med sit ønske om morgenen før kampen. Altså blot få timer inden opgøret skulle sparkes i gang.

Alt dette er lagt sammen med den ufatteligt ringe timing i udmeldingen, idet Andreas Christensen ser ud til at være på vej væk fra Chelsea, og derfor kan det ligne, at Andreas Christensen ikke gad at deltage i kampen.

Ifølge kilder tæt på den danske forsvarsspiller, skulle han dog have følt sig syg i dagene op til opgøret og deraf ikke følt sig klar til finalen.

Opgøret mellem Chelsea og Liverpool i FA Cup-finalen endte 0-0 i ordinær og forlænget spilletid. Liverpool vandt senere straffesparkskonkurrencen.

Efter denne sæson er tydet alt på, at Andreas Christensen er at finde i anden klub end Chelsea. De hotteste rygter går på, at danskeren skal til spanske FC Barcelona.