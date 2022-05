Lyt til artiklen

Der er i den grad fart over feltet for skuespiller Tom Cruise.

I et nyt opsigtsvækkende stunt har han klaret at lave den bedste åbningsweekend i sin karriere med filmen 'Top Gun: Maverick'.

Det skriver flere internationale medier.

I USA har filmen i sin første weekend hevet svimlende 134 millioner dollar ind – svarende til 925.000.000 danske kroner.

Ifølge Variety forventes det, at filmen kommer til at slå den nuværende rekord for en weekend.

Lige nu er det 'Pirates of the Caribbean: At The World’s End' fra 2007, der ligger på toppen med 153 millioner for en enkelt weekend.

Internationalt har 'Top Gun: Maverick' haft en indtjening i første weekend på 124 millioner dollar.

Det sker, selvom den ikke er blevet vist i store lande som Rusland og Kina.

epa09958735 American actor Tom Cruise attending the Royal Film Performance of 'Top Gun: Maverick' in Leicester Square Gardens, London, Britain, 19 May 2022. This is the 72nd Royal Film Performance which raises money for the charity which supports people working behind the scenes of the UK's film and television industry. EPA/TOLGA AKMEN Foto: TOLGA AKMEN Vis mere epa09958735 American actor Tom Cruise attending the Royal Film Performance of 'Top Gun: Maverick' in Leicester Square Gardens, London, Britain, 19 May 2022. This is the 72nd Royal Film Performance which raises money for the charity which supports people working behind the scenes of the UK's film and television industry. EPA/TOLGA AKMEN Foto: TOLGA AKMEN

'Top Gun: Maverick' er den film i Tom Cruises karriere, der har haft den højeste indtjening på åbningsweekenden i USA.

Og den første, han har medvirket i, der har tjent over 100 millioner dollar på de første dage.

Hans tidligere rekord var på 64 millioner dollar for filmen 'War of the Worlds', der havde premiere i 2005.