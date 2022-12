Lyt til artiklen

Onsdag stod det klart, at DR fra det nye år ikke længere vil sende 'Disney Sjov'.

Det mere end 30 år gamle program bliver erstattet af det nye format 'FredagsTamTam', som vil fokusere mere på dansk animation.

Men den melding er blevet mødt med stor ærgrelse og forargelse hos en lang række seere, der begræd at miste den mangeårige tradition.

I Danmarks Radio forholder man sig dog roligt til kritikken.

»Vi havde godt forventet, at når man piller ved noget, der har været så lang og fast en tradition med så mange følelser tilknyttet, så vil der både være dem, der er spændte og glade, men også dem, der ærgrer sig over, at denne her lange tradition kommer til at få en opdatering,« siger Morten Skov, DR-chef for Børn & Unge, til B.T.

Man vurderer i DR nemlig i stedet, at det vigtigste er at have et fremtidssikret underholdningstilbud til børn på det traditionsrige tidspunkt fredag klokken 19.

Morten Skov understreger desuden, at det har været »en DR-beslutning, ikke en Disney-beslutning«, at 'Disney Sjov' stopper.

Men det betyder ikke, at man i Danmarks Radio er blind for den vej, som Disney har bevæget sig de senere år med at omslutte sig om sig selv.

»Det, der har skubbet på for den her beslutning for os, er, at Disney har lanceret Disney+ i Danmark, og det er vi også nødt til at forholde os til. For markedet og konkurrencebilledet har ændret sig markant de seneste 30 år,« forklarer DR-chefen.

For i stedet at være bundet op på Disney som enedistributør vil man for fremtiden se sig om herhjemme og ude i verden efter ny og god animation.

Men det betyder dog ikke, at Disney helt er fortid i mediehuset.

»Vi har helt generelt et ret godt samarbejde med Disney, så derfor kan man også fortsat glæde sig til 'Disneys Juleshow' og alt muligt andet indhold fra Disney. Det kan også sagtens være, at der på et eller andet tidspunkt kommer en serie fra Disney med i 'FredagsTamTam',« slutter Morten Skov.