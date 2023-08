Rygterne er gået i et stykke tid, men nu bekræfter hovedpersonerne selv.

Den danske model Laila Hasanovic er kærester med formel 1-køreren Mick Schumacher, som er legenden Michael Schumachers søn.

Lørdag delte han en story på sin Instagram af sin egen hånd og en kvindehånd, der fletter fingre. Søndag er han dog gået markant længere og har delt billede af dem sammen på en båd.

Den eneste tekst til opslaget er et 'hjerte'.

Laila Hasanovic er tilknyttet Born Models, mens Mick Schumacher er reservekører for Mercedes' Formel-1.

Der er der forlydender om, at han kan overtage sædet i Williams-bilen fra Logan Sargeant, som har haft svingende resultater.

Det skriver Planet f1.

Mick Schumacher er ikke den første sportsmand, som Laila Hasanovic danner par med, da hun også tidligere har været kærester med den danske landsholdsspiller Jonas Wind.

Dengang fortalte hun, at hun ikke vidste noget om fodbold, før de to blev et par. Så er spørgsmålet, om det forholder sig anderledes med formel 1.

Ellers er det nok en god idé for hende at få læst lidt op på svigerfaren Michael Schumacher, som er en af sportens største legender med sine syv verdensmesterskaber.

I 2013 var han ude på en skitur med Mick Schumacher, hvor han slog hovedet mod en sten og efterfølgende blev lagt i kunstig koma. Først i 2014 kom han ud af komaen og tilbage til i sit hjem i Schweiz for at genoptræne.

Han har ikke været set i offentligheden siden ulykken.