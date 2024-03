En imam modtog engang et afskåret fårehoved på sit dørtrin. En anden blev truet med kniv. En tredje blev truet med en pistol. En fjerde fik skåret sine bildæk op.

Det fortæller shariaforsker Jesper Petersen:

»Imamerne er underlagt en ret alvorlig sikkerhedstrussel.«

Truslerne kan komme, hvis imamerne forsøger at hjælpe muslimske kvinder med at blive islamisk skilt mod mandens vilje, fortæller Jesper Petersen, der er ansat på Stavanger Universitet.

I omkring ti år har han undersøgt, hvordan nogle muslimske mænd fastholder kvinder i islamiske ægteskaber.

I visse muslimske miljøer opfattes en kvinde kun som islamisk skilt, hvis manden accepterer det. Og det udnytter nogle mænd til for eksempel at presse kvinderne til at betale penge eller give løfter om, at de vil leve som singler efter skilsmissen.

Ifølge Jesper Petersen er det en udbredt misforståelse, at afpresningen og fastholdelsen af muslimske kvinder er et problem, imamerne bare kan sætte en stoppe for:

»Imamen har ikke nogen domsmagt. Der er jo ikke nogen domsinstitution. Der er ikke nogen, der kan gå ind og sige, at kvinden er skilt. Manden bliver nødt til at acceptere det.«

Jesper Petersen har et arkiv med 552 islamiske skilsmissekontrakter fra Danmark. Han har fået dem fra danske imamer. Størstedelen er uproblematiske aftaler om at gå hvert til sit, men ikke alle.

For eksempel fastslår en af kontrakterne, der er udformet af en imam, at kvinden skal leve som single efter skilsmissen, hvis hun vil beholde børnene.

»Vi har en tendens til at gøre imamer til skurke. Og det er imamer også nogle gange. Den ægteskabskontrakt, jeg har med her, er underskrevet af en imam. Men vi bliver nødt til at forstå imamens situation,« siger Jesper Petersen og forsætter:

»Imamen står med en voldelig ægtemand, og kvinden kommer og siger 'jeg skal bare ud af det her, koste hvad det vil'. Og så forhandler han på hendes vegne.«

Se Jesper Petersen vise den konkrete skilsmissekontrakt i videoen her:

Jesper Petersen har gennem årene opsamlet flere voldsomme historier om, hvad der er sket for nogle af de imamer, der har sagt fra:

»Jeg kender imamer, der lægger hovedet på blokken og nogle gange kommer galt af sted,« siger Jesper Petersen.

Han nævner flere eksempler:

»Blandt mine informanter har jeg en, der fik skåret dækkene på sin bil op.«

»En blev truet med en pistol.«

»Jeg kender flere, der har gået med overfaldsalarm på grund af trusler, fordi de kom til at skille den forkerte.«

»En imam modtog et fårehoved på sit dørtrin.«

Et fårehoved?

»Ja, et afskåret hoved fra et får som en trussel om, at den der sag skal du ikke involvere dig mere i.«

»Jeg kender også til en episode, hvor en mand ankom til moskeen med en kniv og ville vide, hvem der havde skilt hans kone.«

Det sidste foregik i Det Islamiske Trossamfunds moské for et par år siden og bekræftes af trossamfundets imam Ahmad Ghofran.

»Det skete under en fællesbøn. Han kom ind med en kniv i hånden og ville tale med ham, der havde talt med hans kone. Han var ret aggressiv. Vi har fået mange trusler. Det er noget, vi løbende taler med nærpolitiet om,« siger imam Ahmad Ghofran til B.T.

Kvindens mulighed for en hurtig skilsmisse uden urimelige modkrav afhænger altså i nogle tilfælde af, om hun kommer fra en »stærk familie«, fortæller islamforsker Jesper Petersen.

»Hvis manden har meget magt, enten fordi han er voldsparat eller er en del af en stærk familie, og hun samtidigt står svagt, fordi hun ikke har en stærk familie bag sig, så får hun en dårlig aftale. Uanset hvad imamen gør.«

Hvad vil det sige at have en stærk familie?

»Du har nogle etniske grupperinger i Danmark, hvor man er en del af sådan nogle store familier eller klaner, der både kan have penge, men måske også har lidt relationer til nogle bandemiljøer eller noget andet.«

»Så den aftale, imamen ender med at skrive ned, afspejler magtdynamikkerne i miljøet,« siger Jesper Petersen.

Han har derfor sendt et opråb til regeringen med en række anbefalinger til, hvordan straffeloven kan ændres, så både kvinderne og imamerne står stærkere over for muslimske mænd, der ikke vil lade sig skille og stiller urimelige modkrav.

Anbefalingerne er udarbejdet sammen med en anden islamforsker ved navn Niels Valdemar Vinding.

»Vi gør ikke nok. Nu er det på høje tid. Og jeg synes, vi her har nøglen til at komme problemerne til livs,« siger Niels Valdemar Vinding, der er lektor på Københavns Universitet

Læs mere om forskernes anbefalinger til regeringen HER.

Hør også de to forskere fortælle mere i B.T.s politiske podcast, Slottet og Sumpen: