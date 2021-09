En ekstraordinært hjerteskærende sag er dukket op fra det sydlige Texas i USA.

Her har der længe være nærmest kriselignende tilstande med tusindvis af migranter, der forsøger at komme ind i det forjættede USA.

Desperate migranter vil gøre nærmest hvad som helst for at få dem selv eller deres børn ind i USA.

Det har det lokale grænsepoliti i Del Rio, Texas, kunnet konstatere tirsdag.

Her gjorde de nemlig en uhyggelig og hjerteskærende opdagelse, da de fandt en lille pige og et spædbarn efterladt i vandkanten ved grænsen mellem USA og Mexico.

Den lokale chef for Del Rio Border Patrol, kaptajn Rey Garcia, har beskrevet fundet på Facebook.

»Opmærksomheden på selv små detaljer, som vores agenter udviser, mens de er på arbejde, kan være forskellen mellem liv og død.«

»I det her tilfælde opdagede vores agenter en farve, de ikke normalt ser ved flodkanten og vendte om for at undersøge det nærmere. Her fandt de to små børn.«

En agent fra det amerikanske border patrol med de to børn.

I en kort pressemeddelelse om fundet beskrives det, at der er tale om en to-årig pige og hendes bare tre måneder gamle bror.

Begge børn kommer fra det mellemamerikanske land Honduras, lød det i en besked lagt ved børnene. Og de var i god behold, da de blev fundet.

På et billede, som US Border Patrol har frigivet, kan man tydeligt se, hvorfor agenterne fik øje på den lille pige og babydrengen ved Rio Grande-flodens grønne kant.

Pigen var iført en gul t-shirt og pink bukser. Den tre måneder gamle dreng lå i en blå lift og var iført blåt tøj. Med sig havde den lille pige en lille, lyserød taske.

To helt små børn er blevet fundet efterladt ved grænsen til USA.

»Det er hjerteskærende og frustrerende at vide, at der er børn, der bliver efterladt uden anger eller tanke på deres liv og helbred,« skriver Rey Garcia med henvisning til, at børnene næppe havde overlevet, hvis ikke de var blevet opdaget af grænsepatruljen.

De to børn, som blev fundet ved middagstid lokal tid ikke langt fra Eagle Pass, Texas, er langt fra de første børn, som er blevet efterladt ved grænsen.

Siden Joe Biden blev indsat som præsident i januar, er der sket en eksplosion i antallet af forsøg på at krydse grænsen til USA.

Ikke mindst når det gælder uledsagede børn. Situationen er blevet beskrevet som et 'mareridt for Joe Biden'.