En fransk turist er blevet fængslet i Egypten, fordi hun angiveligt har stjålet en 4500 år gammel statue.

Problemet er bare, at den franske turist, Nathalie, havde købt statuen i en souvenirbutik på et luksushotel.

Ifølge Euronews måtte 56-årige Nathalie tilbringe otte dage bag tremmer, mens sagen blev efterforsket.

Hele sagen startede samtidig med, at ferien sluttede. Nemlig i lufthavnen. Sikkerhedskontrollen opdagede noget, de syntes var usædvanligt, da de scannede franskmandens ejendele.

Hun blev efterfølgende hentet af politiet, der sigtede den 56-årige turist for besiddelse og handel med oldtidsfund.

Det var ifølge Le Figaro denne lille statue, der var kilde til fængsling og forvirring. Vis mere Det var ifølge Le Figaro denne lille statue, der var kilde til fængsling og forvirring.

Sagen endte med at komme for retten, hvor det hurtigt stod klart, at der var tale om en simpel souvenir.

Alligevel er Nathalie blevet forbudt indrejse i Egypten. På livstid. Det fortæller hun til den franske avis Le Figaro.

Ifølge direktøren i det rejseselskab, som Nathalie rejste med, er sagen helt usædvanlig.

»I de 30 år, vi har været i Egypten, har vi aldrig oplevet en sag som denne. Vi har et meget godt netværk i landet, og det hjalp os til at forbedre betingelserne for Nathalies tilbageholdelse,« siger direktøren Jean-François Rial.

Selvom Nathalie blev løsladt efter otte dage, er sagen langtfra slut.

Hun vil nemlig have tilbagerullet sit indrejseforbud.