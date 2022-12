Lyt til artiklen

Et sandt julemirakel.

Det kan man vist kalde den overraskelse, som den skotske mor Joyce Curtis fik sig 19. december i år.

Lige siden 2010 havde Joyce Curtis nemlig ikke hørt fra sin søn Nicholas, efter han havde rejst rundt i Europa. Hun formodede derfor, at han var død, skriver Mirror.

Men få dage inden jul modtog hun et telefonopkald fra det britiske konsulat, som næsten var for godt til at være sandt.

Her fik hun nemlig oplyst, at Nicholas er i live og var blevet indlagt på et hospital i det sydlige Frankrig.

»Jeg kan ikke tro det. Med corona og alt, hvad der er foregået, troede jeg, at han var død. Jeg sørgede over ham,« fortæller Joyce Curtis, der »gik i chok,« da hun fik opkaldet.

»Da jeg blev ringet op og hørte, at han var i live, gik jeg bare i chok. Det eneste, jeg gjorde, var at græde hele dagen. Det er ligesom filmen 'Miracle on 34th' Street'. Det er som et mirakel,« fortæller hun til Mirror.

Den hjerteskærende saga begyndte i 2000, hvor Nicholas sagde sit job som bygningsarbejder op og begav sig ud på rejse rundt i Europa. Ifølge Joyce blaffede han rundt i Spanien og Frankrig.

Men efter at Joyce Curtis ikke havde hørt fra sin søn »i evigheder« meldte hun ham savnet og et år senere modtog hun et brev, hvori der stod, at Nicholas var på hospitalet i Frankrig. Derfor fløj hun og manden straks til Paris for at besøge ham.

Parret fik Nicholas med hjem, men af »en eller anden grund,« forsvandt sønnen igen – og de hørte aldrig fra ham.

Altså lige indtil mandag 19. december. 2022 – omkring 12 år senere.

»Jeg talte med ham i telefonen. Jeg spurgte ham: 'Kommer du hjem, Nikky?' Og han sagde: 'Ja',« fortæller Joyce Curtis.