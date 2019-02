To personer meldes dræbt i et skyderi ved en skole i den svenske by Upplands-Bro nord for Stockholm.

Det skriver de svenske aviser Expressen og Aftonbladet.

En person er anholdt i sagen.

Politiet blev alarmeret kort efter midnat natten til torsdag, da flere personer ringede og fortalte, at de havde hørt skud.

En talstærk politistyrke rykkede ud, og betjentene fandt hurtigt en kvæstet person i nærheden af en skole.

Omkring hundrede meter længere væk lå yderligere en død person.

Et vidne fortæller til Aftonbladet, at der var tale om flere skudsalver.

»Det var sikkert 10-15 skud i alt. Først hørte jeg to og nogle minutter senere omkring ti til. Så kom der en ambulancehelikopter og en masse politi,« fortæller vidnet til avisen.