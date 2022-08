Lyt til artiklen

Et skib ladet med korn sejler netop nu gennem et minefyldt farvand fra Odesa i Ukraine til Istanbul i Tyrkiet. Dets skæbne kan blive afgørende for millioner.

Skibet 'Razoni' er lastet med 26.000 ton korn og er det første, der sejler livsvigtig korn ud af Ukraine, siden 24 februar.

»Hvordan det går, ikke bare med dette skib, men også med dem, der følger efter, er helt afgørende for, om det vil kunne lykkes at sejle korn til Afrika og andre steder, hvor folk nu sulter,« siger Kees Huizinga, en hollandsk landmand i Ukraine, til B.T.

»Det her er allermest symbolik og handler om at få skabt tillid til, at det overhovedet er muligt at sejle korn ud af Ukraine. Det her skib har jo ligget i havnen i næsten et halvt år, og her i Ukraine bugner vores lagre af korn, som vi ikke kan komme af med. Det er ikke holdbart,« siger Kees Huizinga.

Høsten i Ukraine har været i gang længe. Frygten for miner og det tørre vejr har gjort døsten mindre end vanlig. Alligevel bugner lagrene af korn. Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Rusland har siden krigens udbrud blokeret al sejlads ud af de ukrainske havne. Ukraine er en af verdens største eksportører af blandt andet hvede. Priserne på verdensmarkedet er steget markant, og det har allerede ført til fødevaremangel i dele af Cental- og Nordafrika. En situation, som hurtigt kan udvikle sig til en kæmpe humanitær katastrofe.

Skibet sejler nu igennem en aktiv krigszone i et stærkt mineret farvand, og der er drama både til vands og til lands. Før 'Razoni' overhovedet havde forladt Odesa, var en af Ukraines førende korneksportører allerede blevet dræbt. Oleksey Vadatturskijj, direktør for eksportfirmaet Nibulon, og hans kone blev dræbt af russiske missiler under et af talrige angreb på byen Mykolajiv.

»Det er virkelig et hårdt slag for vores eksportsektor. Jeg kendte Oleksey ganske godt. Han var foregangsmand for vores landbrugssektor. Han har udviklet og moderniseret det udstyr, vi bruger, og han vil blive savnet,« siger Kees Huizinga til B.T.

»Det her var planlagt. Det var efter min mening med fuldt overlæg, at Oleksey blev dræbt, og det var beordret fra Moskva,« siger Kees Huizinga.

'Razoni' er bare det første af mange skibe, der venter på tilladelse til at sejle livsvigtig korn ud af Ukraine. Foto: TURKISH DEFENCE MINISTRY HANDOUT

Det har taget mange uger at sikre en aftale, der skal gøre det muligt at eksportere ukrainsk korn gennem Sortehavet til Istanbul og derfra videre ud i verden. Men kort efter at aftalen var blevet indgået, angreb Rusland på ny Odesa.

»Vi har absolut ingen tiltro til, at man kan stole på russerne. De stjæler fortsat vores korn og angriber havnebyerne. Men der er ingen alternativer, hvis det skal lykkes at få kornet ud til dem, der har brug for det,« siger Kees Huizinga.

Selvom både tog, lastvogne og flodfartøjer allerede bliver anvendt, så er de store skibe altafgørende for korneksporten.

»Vi eksporterer cirka seks millioner ton korn om måneden. Normalt er der vel ti havne i Ukraine til det formål. Nu taler de om at åbne tre. Det er cirka 120 skibe om måneden. Det bliver ikke en let opgave,« siger Kees Huizinga til B.T.

B.T.s internationale korrespondent, Jakoob Illeborg, har talt med ukrainske landmænd om problemerne med at eksportere korn ud af landet.

Og opgaven bliver naturligvis ikke lettere af, at det fortsat er uvist, om Rusland virkelig vil lade skibene passere, eller om det er endnu en krigslist fra Vladimir Putin.

»Vi skal huske på, at det bare kræver et vildfarent missil, der rammer et af disse skibe, for at alt igen går i stå,« siger Timothy Ash fra tænketanken Chatham House til The Guardian.

Med andre ord er der et enormt pres på skibet 'Razoni' og de skibe, der følger i dets kølvand. Det er ingen underdrivelse at sige, at mulig hungersnød i dele af verden blandt andet afhænger af disse korntransporter.

Rusland har officielt budt udviklingen velkommen, men det er ikke kun landmændene i Ukraine, for hvem tiltroen til Vladimir Putin kan ligge på et meget lille sted.