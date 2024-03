Højtstående medlemmer af præsident Vladimir Putins regering vil genindføre dødsstraffen i Rusland.

Ønsket kommer efter et blodigt terrorangreb uden for Moskva fredag aften, som indtil videre vurderes at have kostet 137 mennesker livet, skriver The Moscow Times.

»Det er nødvendigt at genindføre dødsstraffen, når det kommer til terrorisme og mord,« udtaler leder af regeringspartiet Forenet Rusland, Vladimir Vasiljev.

Også ekspræsident Dmitry Medvedev, som nu er chef for sikkerhedsudvalget i Rusland, har oven på angrebet udtrykt et ønske om, at formodede gerningsmænd bag terrorangrebet bliver slået ihjel.

»Terrorister forstår kun gengældelsesterror ... død for død,« skal han have skrevet på det sociale medie Telegam.

Kritikere har ifølge Moscow Times udtrykt bekymring over tonerne, eftersom Rusland har ry for ganske ofte at tage sine anti-terror- og anti-ekstremisme-love i brug.

De er blandt andet blevet brugt mod regeringskritikere og støtter af Ukraine, som Rusland er i krig mod, ligesom »den internationale LGBT-bevægelse« tidligere i marts kom på listen over terrorister og ekstremister.

Indtil videre er intet vedtaget, men spørgsmål vil blive behandlet nøje, bemærker Vasiljev.

»Mange spørger ind til dødsstraf nu,« siger han.

»Emnet vil bestemt blive behandlet dybt, professionelt og grundigt. Der vil blive truffet en beslutning, som imødekommer samfundets stemning og forventninger.«