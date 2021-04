For første gang siden prins Philips død har hans børnebørn prins Harry og prins William offentligt udtalt sig.

De britiske prinser Harry og William mindes mandag for første gang offentligt deres farfar Prins Philip, der døde som 99-årig fredag den 9. april.

Prins Harry, der har trukket sig fra sine forpligtelser i kongehuset og bor i USA, er ifølge nyhedsbureauet Reuters ankommet til London fra Los Angeles.

36-årige prins Harry husker sin farfar som en kærlig og humoristisk mand.

- Han var min farfar. En grillmester, der var legendarisk til at fyre jokes af og var flabet helt indtil det sidste.

- Farfar, tak for din tjeneste, for din dedikation til farmor og for altid at være dig selv, lyder det fra barnebarnet.

Prins Harry vil deltage i prins Philips begravelse søndag. Hans hustru, hertuginde Meghan, der er gravid, deltager ikke efter anbefaling fra sin læge.

Prins Harrys storebror, 38-årige Prins William, siger, at han er klar til at støtte dronning Elizabeth de kommende år, efter at hun har mistet sin mand.

- Min farfar var en ekstraordinær mand og en del af en ekstraordinær generation. Catherine og jeg vil fortsætte med at gøre, hvad han ville have ønsket, og støtte dronningen i de kommende år, siger prins William.

Prins William er gift med hertuginde Catherine, der også er kendt som Kate.

Prins Williams far er prins Charles, der er prins Philips ældste barn.

Den 99-årige prins døde i sidste uge, knap en måned efter at han var blevet udskrevet fra hospitalet. Han var indlagt i en måned fra midten af februar til midten af marts og var også igennem en operation.

- Min farfars 100-årige liv var defineret af tjeneste - til sit land, til Commonwealth, til sin hustru og dronning og til vores familie.

- Jeg kommer til at savne min farfar, men jeg ved også, at han ville have, at vi fortsætter med vores arbejde, siger 38-årige prins William.

