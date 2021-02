Konen til den mexicanske narkobaron Joaquín 'El Chapo' Guzmán er blevet anholdt i USA. Hun mistænkes for at have smuglet narkotika, siger de amerikanske myndigheder.

Turen endte ved Dulles International Airport uden for Washington, D.C. for 'El Chapos' kone, den 31-årige skønhedsdronning Emma Coronel Aispuro.

Hun har både et mexicansk og et amerikansk pas, og hun er mor til 'El Chapos' tvillinger.

Konen bliver sigtet for at deltage i et forsøg på at distribuere kokain, methamfetamin, heroin og marihuana.

Emma Coronel Aispuro, der er gift med narkobaronen Joaquin »El Chapo« Guzman, er blevet anholdt i USA.

Hendes mand afsoner for øjeblikket en livstidsdom i New York for at smule narkotika og for hvidvaskning. Han er tidligere chef for Sinaloa-kartellet, og han var den største leverandør af narkotika til det amerikanske marked.

Det var nogle chokerende sager, der kom frem, da den 63-årige 'El Chapo' kom for retten. Han blev beskyldt for at have voldtaget en pige på bare 13 år og for at have koldblodigt myrdet tidligere kartelmedlemmer og rivaler.

Han kone, Emma Coronel Aispuro, skal for en føderal ret i Washington, D.C. via en videoforbindelse. Det meddeler det amerikanske justitsministerium.

Foruden narkotikasmugleri beskyldes hun også for at have forsøgt at hjælpe sin mand med at flygte fra et fængsel i Mexico i 2015.

Emma Coronel Aispuro er blevet anholdt ved Dulles lufthavnen i Washington DC.

Han undslap fra et topsikret fængsel i Mexico ved at køre på motorcykel gennem en tunnel, som var gravet ind til ham.

Retsdokumenter siger, at Emma Coronel Aispuro angiveligt var involveret i et andet flugtforsøg for sin mand, lige inden han blev udleveret til USA i januar 2017.

Hendes mund er lukket med syv sejl i denne sag.

Hun var til stede næsten hver dag under sin mands tre måneder lange retssag i New York. Der kunne hun blandt andet høre, at han spionerede mod hende og andre tidligere elskerinder.

Hun forblev dog loyal til sin mand.