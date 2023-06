I 53 år har det været et stort mysterium. Hvem var den kvinde, som blev fundet dræbt i en kuffert? Og hvem slog hende ihjel?

Det har været de to centrale spørgsmål, som politiet i St. Petersburg, Florida, USA, har stået med, siden kvindeliget i kufferten blev fundet 31. oktober 1969.

Nu er det ene spørgsmål blevet besvaret.

Teknikere har gennem dna – og ny dna-teknologi – kunnet slå fast, at den dræbte kvinde er Sylvia June Atherton, skriver CNN.

Sylvia June Atherton. Foto: St. Petersburg Police Department/Facebook Vis mere Sylvia June Atherton. Foto: St. Petersburg Police Department/Facebook

Hun var 41 år, da hun blev dræbt. Mor til fem og fra Tucson, Arizona.

Politiet i St. Petersburg fik på Halloween-aften i 1969 et yderst mærkværdigt opkald.

To drenge påstod, at to mænd netop havde smidt en stor kuffert ud af deres bagagerum, hvorefter de i al hast forlod stedet.

På grund af mændenes mistænkelige adfærd kørte politiet afsted og åbnede kufferten. Her fandt de liget af en kvinde.

Hun var blevet kvalt med et slips, pakket ind i plastic og havde synlige skader i hovedet.

Det lykkedes dog aldrig politiet at identificere kvinden.

I 2010 valgte myndighederne at grave resterne af hende op, så man kunne foretage nye dna-prøver af hende.

Og takket være ny teknologi er det nu blevet slået fast, at den dræbte kvinde i kufferten var Sylvia June Atherton.

Det var prøver fra Sylvia June Atherton hår og hud, taget under den originale obduktion, som St. Petersburgs såkaldte cold case-afdeling sendte til dna-test.

Og derigennem lykkedes det at identificere kvinden.

»Hun har fået et navn efter 53 år. Familien kan nu få en afslutning,« siger Michael Kovacsev, assisterende politichef i St. Petersburg.

Det er lykkedes politiet at finde frem til familien. Et af hendes børn, Syllen, siger, til Tampa Bay Times, at familien er i chok:

»Der er gået så mange år. Vi anede ikke, hvad der var sket med hende,« siger datteren og tilføjer, at hun aldrig havde hørt om 'kvinden i kufferten', før politiet kontaktede hende.

Hun kalder det 'en trist lettelse'.

Datteren siger, at Sylvia June Atherton rejste fra Tucson sammen med sin mand og tre af sine børn i 1965.

Syllen, der var fem år, og hendes 11-årige bror blev hos deres far, Sylvia June Athertons eksmand. De hørte aldrig fra moren og stedfaren igen.

Hvem, der frarøvede Sylvia June Atherton livet, er stadig uopklaret.

Eksmanden døde i 1999 – og han meldte aldrig sin kone savnet. Og to af de tre børn, som flyttede med moren, ved Syllen ikke, hvor er.

Den sidste bror, Gary, vendte hjem til Tucson og har forgæves forsøgt at finde ud af, hvad der skete i familien.

»Vi vil gerne have sagen løst. Vi vil vide, hvem der slog vores mor ihjel, og hvor vores søskende er. Det er mit håb,« siger Syllen.

»Måske hører de om det her, og måske kan vi finde dem.«