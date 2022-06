Lyt til artiklen

»Bangebuks« og en »pussy.«

Det var bestemt ikke ordbogens fineste gloser, der lød i Det Ovale Kontor 6. januar sidste år, da Trump talte i telefon med daværende vicepræsident Mike Pence.

Det er kommet frem under høringerne i Kongressen, som lige nu forsøger at kaste lys over urolighederne 6. januar sidste år og ikke mindst ekspræsident Donalds Trumps ansvar for begivenhederne.

»Jeg husker, han brugte ordet »wimp« (bangebuks eller slapsvans, red.). Du er en »wimp.« »Wimp« er ordet, jeg husker.«

Trump family and staff recall the specific words Trump had for Pence, including "wimp" and "the p-word" pic.twitter.com/KlDqZjjkQI — Pod Save America (@PodSaveAmerica) June 16, 2022

Sådan forklarede Trumps tidligere assistent, Nicholas Luna, ifølge CNN, hvordan Trump forsøgte at presse og true Pence til at underkende resultatet af valget.

Et valgresultat, som Kongressen samme dag – med vicepræsidenten i spidsen – skulle godkende rent formelt.

I løbet af samtalen lod den daværende præsident Mike Pence vide, at han slet ikke var »tough nok« til at omstøde valgresultatet.

Donald Trumps datter, Ivanka Trump, genkaldte sig også samtalen i de afgørende timer, før folkemængden trængte ind i regeringsbygningen, skriver CNN.

Ivanka Trump afgav også forklaring under høringerne, som ser på hendes fars rolle i urolighederne 6. januar sidste år. Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Ivanka Trump afgav også forklaring under høringerne, som ser på hendes fars rolle i urolighederne 6. januar sidste år. Foto: JONATHAN ERNST

»Da jeg for anden gang kom ind på kontoret, talte han (Trump, red.) i telefon med, hvad jeg senere fandt ud af var vicepræsidenten. Samtalen var ganske ophedet,« sagde hun under høringerne.

»Det var en anden tone, end jeg havde hørt ham bruge overfor vicepræsidenten før.«

Hendes stabschef, Julie Radford, forklarede under høringerne, at Ivanka havde fortalt hende, at hendes far havde haft en ophedet samtale med vicepræsidenten.

Da udspørgeren bad om at få at vide, hvad Trump kaldte Pence, lød svaret:

Under høringerne om urolighederne i Kongressen er der blevet offentliggjort hidtil ikke sete billeder af præsidenten 6. januar. Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Under høringerne om urolighederne i Kongressen er der blevet offentliggjort hidtil ikke sete billeder af præsidenten 6. januar. Foto: JONATHAN ERNST

»P-ordet.« (pussy, red.)

Dagen før stormen på Kongressen, hvor politikerne var mødt op for at godkende valgresultatet, sagde Trump under et valgmøde i Georgia:

»Jeg håber, Mike Pence leverer for os, det må jeg sige. Hvis han ikke gør det, vil jeg ikke kunne lide ham så godt, som jeg kan nu.«

Til Trumps store fortrydelse havde hans vicepræsident dog ingen planer om at komme ham til undsætning.

Mike Pence og Nacy Pelosi fotograferet under godkendelsen af valgresultatet kort til før, at demonstranter trængte ind i bygningen. Foto: Saul Loeb Vis mere Mike Pence og Nacy Pelosi fotograferet under godkendelsen af valgresultatet kort til før, at demonstranter trængte ind i bygningen. Foto: Saul Loeb

Tværtimod satte han sig i spidsen for mødet, hvor parlamentarikerne formelt skulle godkende Joe Biden som nyvalgt præsident.

Under selve mødte skrev Trump på Twitter, at Pence »ikke havde modet til at gøre det, som skulle være gjort.«

Processen blev som bekendt afbrudt, da vrede Trump-tilhængere stormede regeringsbygningen og forsøgte at trænge ind i salen, hvor de folkevalgte sad.

Formålet med høringerne er at bevise, at det var Trump, der stod bag oprøret, og at han var meget tæt på at gennemføre et kupforsøg.

Torsdag holdt det særlige kongresudvalg sin tredje tv-transmitterede høring om dramaet.