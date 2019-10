Det Grønne Parti kan måske håbe på at veksle stor fremgang til en sensationel plads i landets Forbundsråd.

Det Grønne Parti har fået et kanonvalg ved søndagens parlamentsvalg i Schweiz.

Partiet har ifølge den endelige stemmeoptælling fået 13,2 procent af stemmerne, hvilket svarer til en fremgang på hele seks procentpoint.

Dermed lever partiet op til de mange meningsmålinger, der før valget havde spået fremgang til den venstreorienterede partiliste.

Flere store medier i alpelandet havde på forhånd forudsagt, at bekymring i befolkningen om klimaforandringerne ville resultere i en "grøn bølge" ved valget.

Det indvandrerkritiske Schweiziske Folkeparti, SVP, kan fortsætte i rollen som landets største parti. Men de grønne parlamentarikere overtager altså pladsen som det fjerdestørste parti fra det kristendemokratiske midterparti, CVP.

Dermed får partiet måske muligheden for - med hjælp fra allierede i et andet, mindre miljøparti - at gå ind i den store koalition, som har regeret Schweiz i årtier.

Hvis blot ét medlem udskiftes i regeringen, Forbundsrådet, som har syv pladser, vil det være en politisk sensation.

Lederen af de schweiziske grønne, Regula Rytz, kaldte det søndag aften for "en tektonisk forskydning" i landets politiske system.

Samtidig krævede hun "en øjeblikkelig indkaldelse til et nationalt klimatopmøde".

/ritzau/