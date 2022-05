EasyJet vil nu tilbyde nye og eksisterende kabinepersonale en bonus på 1.000 pund – 8.700 danske kroner – hvis de bliver hele sommeren.

Det gør man, for at holde på personalet, som ellers er svært at holde på. Det skriver BBC.

Flyselskabet mener, at udbetalingerne vil være med til at anerkende personalets bidrag. Man skal altså se det som en tak for at blive.

Det blev afsløret i sidste måned, at British Airways tilbyder det samme beløb til nyt personale som et såkaldt 'gyldent velkommen'.

Efter coronapandemien lige så langsomt har forladt store dele af verden, så er rejselysten også kommet tilbage.

Luftfartsindustrien mistede tusindvis af arbejdspladser under pandemien, og lufthavne og flyselskaber løber nærmest om kap for at rekruttere personale.

Nogle har dog haft svært ved at ansætte nye medarbejdere hurtigt nok. Både EasyJet og British Airways har aflyst hundredvis af flyvninger på grund af mangel på arbejdskraft.

EasyJet fortalte desuden i sidste uge, at det planlagde at tage den bagerste sæderække ud på nogle fly, så de kunne flyve med tre kabinepersonale i stedet for fire.