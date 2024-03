Aleksej Navalnyjs hustru, datter og søn turde ikke tage til Moskva og deltage i oppositionspolitikerens begravelse fredag.

Derfor gik de i stedet på de sociale medier for at sige et sidste farvel.

»Far, du har været et forbillede for mange rundt om i verden. Din optimisme og dit smittende, oprigtige smil. Din nysgerrighed og tørst efter ny viden,« skriver Darja Navalnaja i et opslag på Instagram og fortsætter:

»Jeg lover dig, at jeg vil leve mit liv, som du har lært mig det, så du er stolt af mig, og vigtigst af alt med det samme lyse smil som dig. Du har altid været og vil altid være mit forbillede. Min helt. Min far.«

Darja Navalnaja og Aleksej Navalnyj. Foto: Foto: Instagram Vis mere Darja Navalnaja og Aleksej Navalnyj. Foto: Foto: Instagram

På X har Julija Navalnaja, Aleksej Navalnyjs kone, skrevet, at hun ikke ved, hvordan hun skal leve uden ham, men hun vil prøve.

Hun har flere gange givet Ruslands præsident, Vladimir Putin, skylden for Aleksej Navalnyjs død.

Den 47-årige politiker sad fængslet i en arktisk straffelejr på Yamal-halvøen. Her afsonede han en 30 år lang dom for blandt andet bedrageri og ekstremisme.

Ifølge fængselsmyndighederne blev han dårlig under en gåtur i gården og mistede bevidstheden. Han blev forsøgt genoplivet, men altså forgæves.

Selvom Aleksej Navalnyjs familie ikke deltog i begravelsen, mødte tusindvis af støtter op foran kirken, hvor der blev afholdt ceremoni.

