Klokken 2.30 i nat meddelte det israelske militær, at de ville trænge ind på det største hospital, der endnu er i drift i Gaza: al-Shifa.

Ifølge Israel fordi Hamas-krigere bruger hospitalet som skjulested, mens de planlægger flere angreb.

Imens afviser Hamas, at de er der – og peger derimod på det israelske militær, som dem, der overtræder krigens love ved at 'storme hospitalet'.

»Det er en gentagelse af historien, og de er ikke enige, som det plejer at være. En ting, vi kan konkludere, er, at Hamas tidligere systematisk har brugt hospitaler til at operere fra og brugt det som menneskeligt skjold. Om de har gjort det i det her tilfælde, er op til Israel at bevise,« siger B.T.s mellemøstkorrespondent, Jotam Confino.

Det israelske militær har mandag udgivet satellitbilleder og videomateriale, der angiveligt viser, at Hamas-krigere affyrer skud mod det israelske militær fra hospitalet.

Og så oplyser Israel, at et højtstående Hamas-medlem er blevet dræbt som følge af aktionen, ligesom flere end 80 er blevet anholdt.

»Hvis man har beviser for, at Hamas er der og skyder derfra, må Israel gerne forsvare sig ved at gå derind,« siger Jotam Confino.

Mandag formiddag blev patienter og civile ved al-Shifa-hospitalet opfordret til 'omgående at forlade området' i en vestlig retning – og derefter syd mod et 'humanitært område' i Gaza.

I november indledte IDF også en militær operation på al-Shifa-hospitalet, der satte det ud af drift og fik WHO til at døbe det 'en dødszone'. Siden har hospitalet igen taget imod patienter, såvel som civile, der har søgt ly. Foto: Kosay Al Nemer/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere I november indledte IDF også en militær operation på al-Shifa-hospitalet, der satte det ud af drift og fik WHO til at døbe det 'en dødszone'. Siden har hospitalet igen taget imod patienter, såvel som civile, der har søgt ly. Foto: Kosay Al Nemer/Reuters/Ritzau Scanpix

På flyvesedler nedkastet af det israelske militær, stod der på arabisk: 'Du befinder dig i en farlig kampzone!'

Ifølge Sundhedsministeriet i Gaza, hvor Hamas sidder på magten, melder borgere i området om adskillige tilskadekomne og døde. De har ikke kunnet få hjælp 'på grund af beskydningens intensitet,' skriver Ritzau.

Hvilket signal sender Israel, når de angriber et hospital?

»Signalet er, at Hamas er ekstremt dygtige til at få deres og palæstinensernes historier ud, så de får sympati, mens Israel bliver holdt ansvarlige. Hamas ved præcis, hvad de gør, når de opererer derfra,« siger Jotam Confino og fortsætter:

»Rent PR-mæssigt er det en genistreg, fordi det er Israel, der kommer til at betale prisen – selvom Hamas er dem, der bruger hospitaler som skjold. Dermed ikke sagt, at det er 100 procent sikkert i det her tilfælde.«

Israelske medier skriver, at én israelsk soldat er blevet dræbt under mandagens aktion.

B.T. har ikke kunnet verificere hverken Sundhedsministeriet i Gazas eller det israelske militærs oplysninger om mandagens aktion.