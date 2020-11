FCK-profilen Nicolai Boilesen havde ikke meget pænt at sige om indsatsen mod Randers.

Og det havde han også god grund til.

FCK-krisen fortsatte med et pinligt hjemmebanenederlag.

»Jeg skal passe på med, hvad jeg siger. Det er elendigt. Der er mange ting, der ikke er godt nok,« siger han og fortsætter:

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe



»At vores bundniveau er så lavt, har jeg ikke oplevet før. Der skal for lidt til. Når de små ting går imod os, så vælter korthuset for os. Jeg er overbevist om, at alle vil det, men der er bare nogle ting, jeg ikke kan sætte min finger på lige nu,« lyder det fra Boilesen, der ikke kan finde nogen undskyldninger.



»Det har intet at gøre med, at der er sket alt muligt rundt omkring klubben. Det har intet at gøre med en ny træner. Et nyt system. Det har intet at gøre med vejret.«

»Det er kun os spillere, man skal sætte ansvaret på. Der er blevet gjort rigtig mange fantastiske ting i klubben. Det gør der i hverdagen. Alt fra fans, der hjælper klubben i en svær tid. Alle de folk, vi har omkring os. Vores materialemand. Vores kokke. Til vores bonusmor Karina (Danielsson, red.), der fikser alt for os udenfor banen.«

»Jeg føler mig flov over, at vi ikke leverer. For vi spiller også for dem. Det kan vi ikkke være bekendt,« siger FCK-forsvarsspilleren.

FCKs Nicolai Boilesen bliver skadet og skiftes ud under Europa League kampen mellem FCK-Manchester United på RheinEnergieStadion i Køln mandag den 10 august 2020.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCKs Nicolai Boilesen bliver skadet og skiftes ud under Europa League kampen mellem FCK-Manchester United på RheinEnergieStadion i Køln mandag den 10 august 2020.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe



Han gider ikke at tale meget om det store Ståle Solbakken-interview, der havde fyldt alle medier i optakten til kampen.



»Jeg gider ikke at tale om folk, der ikke længere er i klubben. Det nytter ikke noget, at vi dvæler ved fortiden. Vi skal fokusere på dagen i morgen. Og så dagen efter det. Vi kan ikke tillade os at gøre noget som helst andet.«



Er I blevet påvirket i optakten af snakken om Ståle-interviewet?



»Hvis der er nogen, der er det, så er de ikke professionelle nok. For det er en del af at være professionel fodboldspiller. Jeg har ikke oplevet i min karriere, at alt glider let. Det vil man opleve. At trænerfyringer rumsterer. Og bestyrelsesting. Det er en del af gamet.«

FCK ligger efter nederlaget til Randers nummer ti i Superligaen med blot 10 point efter de første ni kampe.

Søndag møder man Sønderjyske i næste runde.