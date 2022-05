Der gik et sus igennem stadion.

Tilskuerne troede, de var vidne til en kandidat til årets mål, da Mads Frøkjær fra stående forsøgte at smide den op til spindelvævet i det lange hjørne.

Men bolden strøg centimeter over mål.

»Jeg prøvede at krølle den over i langt. Jeg havde set den inde, så jeg blev lidt ked af det. Jeg forstod ikke lige om vinden tog den. Lucas Lund pustede vist også lidt,« griner Frøkjær og lader som om, han puster for sine lungers fulde kræft.

OBs unge elegantier mener, at han kommer tættere og tættere på det høje niveau, han ved flere lejligheder viste i efteråret, hvor han ofte var OBs farligste mand.

»Jeg synes, jeg er ved at være der. Jeg ser hurtigere ud, har et bedre antrit og kommer i form igen. Min krop får det bedre og bedre hver dag. Jeg var tæt på at score i dag og skulle måske også have haft en assist.«

»Der er selvfølgelig fejl i ny og næ, men de sidste to uger har det været med pil opad. Igen i dag gør jeg mig fortjent til at spille mere, og jeg er glad for at spille 80 minutter. Det kan jeg ikke huske, hvornår jeg sidst har fået.«

»Vi er allesammen steppet op, og det gør det nemmere, når vi kan rive hinanden med på en god bølge. Det gør jobbet lettere.«

Mads Frøkjær var ultratæt på at score et kongemål mod Viborg. Foto: Frank Cilius Vis mere Mads Frøkjær var ultratæt på at score et kongemål mod Viborg. Foto: Frank Cilius

»Vi kunne ikke lige score i det åbne spil i dag, sådan er det. Vi har været uhyre effektiv i nogle af de andre kampe, og så er der andre gange, hvor man ikke er det.«

Mads Frøkjær var ikke i tvivl om, at der var straffespark til Jakob Breum.

»Kæmpe straffespark til Breum. Det var også en fremragende aflevering ned til ham. Jeg har øjne over alt. Ej, jeg havde set ham løbe.«

Det har ofte set ud til, at Frøkjær med bolden for fødderne ser ting, hans holdkammerater ikke ser.

Derfor ender det også en gang imellem med, at han smider den ud i ingenting.

»Eller også er jeg dummere, og de andre er kloge. Det er svært at sige.«

»Det er loddet ved at være opportunistisk og prøve de svære ting. Det kan gå rigtig godt, så man ser voldsomt god ud, eller man kan ligne en idiot.«

»Jeg prøver at spille mit spil og gøre dem bedre, og de prøver at gøre mig bedre.«

»Jeg vil ikke sige, jeg ser ting, de andre ikke gør.«

»Jeg prøver nogle ting i ny og næ. Det er ikke alle, der synes, det er lige klogt, og det er heller ikke altid, jeg er enig i, at det ikke er lige klogt.«

»Man skal have spillere, der udfordrer oppe foran. Vi har en god blanding af folk, der prøver noget, og folk, der holder fat i den eller lægger den til siden. Der er god symbiose.«

Nu drømmer Mads Frøkjær om, at Viborg snubler på vejen mod syvendepladsen. OB har brug for, at Viborg smider point, hvis fynboerne skal nå den eftertragtede position.

»Vi har stadig chancen. Nu skal Viborg bare dumme sig en enkelt gang. Vi skal tro på det, så vi får en ekstra mulighed for Europa, hvis det ikke går i pokalen.«