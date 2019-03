‘Kjartan, merci fordi du er til!’.

Sådan stod der på et banner fra FC København-fansene i det 22. minut af københavnernes 2-0-kamp mod Vejle. Det handlede hverken om Vejle eller for den sags skyld specielt meget om FCK. Det handlede om Kjartan Finnbogasons to mål mod Brøndby i foråret for Horsens. To mål, der var med til at sørge for, at det var FC Midtjylland og ikke Brøndby, der blev danske mestre.

»Jeg mærkede ikke så meget. Jeg tænker ikke så meget på det, men det er fedt, at de kunne hygge sig med det,« siger Kjartan Finnbogason, der var lidt ambivalent i forhold til hele situationen.

»Det er mega mærkeligt, men jeg forstår det godt. Det betyder meget for klubben, at deres rivaler ikke vandt mesterskabet. Det har som sådan slet ikke noget med mig at gøre. Jeg spillede for Horsens på det tidspunkt, og jeg elsker at lave mål. Det var min opgave den aften. Sådan er livet. Fodbold er følelser og religion. Det er fedt. Og FCK er en fantastisk fed klub. Det er Danmarks største klub. Det er godt, at jeg har gjort noget rigtigt,« siger Kjartan Finnbogason.

Efter 22 minutter af FCK-VB: Finnbogason-banner og korte klapsalver. #sldk pic.twitter.com/UqJZgxrVaU — Sebastian Stanbury (@SebStanbury) 3. marts 2019

Den islandske Vejle-angriber havde ikek selv fået overrakt den endnu, men han havde af en FCK-fangruppe da også fået en æske chokolader fra Merci til ligesom at støtte op om det banner, der blev løftet i Telia Parken undervejs i kampen mod Vejle. Selv havde Finnbogson dog mere fokus på Vejles kamp for overlevelse.

»Jeg er voksen nok til at fokusere på den alvorlige situation, som jeg er i. Jeg spiller i en klub, hvor vi ligger nederst. Jeg er kommet hertil for at hjælpe. Jeg kan ikke undgå at blive spurgt og tænke over det, men det er mest jer og mine venner, som minder mig om det. Jeg føler, at jeg viste en indsats i dag. Selvom jeg skulle have scoret.«

Du siger, at dine venner også har talt om det her. Hvordan?

»Der er mange islændinge, der studerer i København og bor i København - og som også størrer FCK. De snakker om det, og de synes, at det er fedt. Og jeg synes selvfølgelig også, at det er fedt. Men det er ikke noget, jeg går og tænker på.