Den søde påsketid er over os. Og med den kommer de lækre påskeæg, som både de voksne og – nok især – børnene ser frem til.

Men én ting må du endelig ikke gøre. Og dine børn slet ikke.

»Påskeferien er en fantastisk mulighed for at slappe af og hygge sig med familien, hvilket også er godt for vores velbefindende,« siger lægen Andrew Kelso, som er medicinsk direktør ved det britiske sundhedsvæsen NHS i amterne Suffolk og North East Essex, i en pressemeddelelse.

»Det vil også en tid, hvor indtaget af chokolade og søde sager for mange af os stiger,« tilføjer han.

Derfor kommer han med en klar anbefaling:

Lad nu være med at spise hele det store, lækre påskeæg på én gang.

»Mange af os ved ikke, at et gennemsnitligt påskeæg indeholder, hvad der svarer til tre fjerdedele af en voksen persons anbefalede kalorieindtag på en hel dag,« siger Andrew Kelso.

Så det kræver ikke den store fantasi at forestille sig, hvor voldsom en kaloriebombe det samme påskeæg vil være for familiens mindste.

Hvor længe er du om at spise påskeægget?

Han nævner nogle af de kendte risikofaktorer, der kan være på sigt ved at indtage for store mængder sukker:

Huller i tænderne

Overvægt og sågar fedme

Type 2-diabetes

Det gør ifølge Andrew Kelso kun ondt værre, at påskeæggene jo ikke er det eneste, vi forsøder tilværelsen med her i påsken. Kager, sodavand og store mængder mad bidrager kun til problemet.

»I kombination giver det en masse ekstra sukker og kalorier, som ikke gør noget godt for vores kroppe,« lyder advarslen fra den britiske læge.

»Nyd at få noget til din søde tand. Men lad nu være med at overgør det,« lyder anbefalingen fra Andrew Kelso derfor.