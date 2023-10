Sundhedsmyndigheden CDC i USA vil anbefale visse grupper at tage antibiotika efter ubeskyttet sex.

Anbefalingen skal rettes mod homo- og biseksuelle mænd samt transkvinder og hjælpe i kampen mod kønssygdomme som klamydia og gonoré, skriver New York Times.

Tiltaget baserer sig på ny forskning, der peger på, at en enkelt dosis doxycyklin indenfor 72 timer efter sex markant kan reducere risikoen for at tilegne sig visse kønssygdomme.

Strategien virker tilsyneladende ikke for kvinder, skriver New York Times. Den er mest effektivt mod klamydia og syfilis og en smule mindre mod gonoré.

Forskningsresultaterne er »for begrænsede« til, at man vil anbefale strategien til alle, der måske har været eksponeret for en smitsom bakterie, skriver mediet videre.

CDC, som er USAs center for sygdomskontrol og beskyttelse, frigav mandag et udkast til de nye anbefalinger og planlægger at vedtage dem efter en 45-dages offentlig høringsperiode.

En professor i seksuel sundhed og lektor ved Columbia Mailman School of Health udtrykker til New York Times bekymring over, om tiltaget kan øge antibiotikaresistens.

Antallet af danskere smittet med klamydia og gonoré har været stigende gennem de seneste 10 år.