Hun var grænseoverskridende. Hun gramsede på mig. Hun stak uopfordret hånden ned i flere chefers bukser til julefrokoster.

Det er disse hårde beskyldninger, som TV 2-korrespondent Rasmus Tantholdt retter mod sin tidligere kollega Therese Philipsen i en stævning af det advokatfirma, der undersøgte sexisme på TV 2 i efteråret 2020.

Det kan B.T. afsløre på baggrund af dokumenter i sagen.

Undersøgelsen endte med en fyreseddel til Jes Dorph-Petersen.

Det er Jes Dorph-Petersen, der har valgt at stævne advokatfirmaet Norrbom Vinding, fordi han mener, at advokat Yvonne Frederiksen ikke har udført sit arbejde godt nok. Han kræver en erstatning på 1.639.508 kroner.

Overfor B.T. afviser Therese Philipsen dog fuldstændig anklagerne fra Rasmus Tantholdt.

“Jeg har en helt anden version af disse historier, og det ved Rasmus udmærket godt. Men jeg ønsker ikke at kaste med mudder, det er der aldrig kommet noget godt ud af.”

“Desuden tager det fokus fra den virkelige debat, nemlig magtforhold på arbejdspladsen. Da der ikke var noget skævt magtforhold mellem Rasmus og jeg, og da jeg ikke engang arbejdede på TV2, da dette skete, er det fuldstændigt ligegyldigt, hvem der gjorde hvad for sagens sammenhæng.”

Dorph-sagen på TV 2 I januar 2021 blev Jes Dorph-Petersen fyret fra Nordisk Film efter TV 2s interne advokatundersøgelse. Her havde to tidligere praktikanter, Louise Degn og Therese Philipsen indberettet ham for seksuelle krænkelser, som skulle have fundet sted i 2001 og 2003. De to kvinder stod efterfølgende også frem med navn i dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen'. Her fortalte Therese Philipsen og fortalte, at Jes Dorph-Petersen skulle have tvunget sig til samleje hende. Det skete ifølge Therese Philipsen i Jes Dorph-Petersens lejlighed i Odense, hvor han skulle have slået hende i hovedet og lagt sig oven på hende, mens han gennemførte et samleje. Jes Dorph-Petersen husker ikke situationen, som Therese Philipsen forklarer, men afviser klagen. Det er derfor også kun sagen om Therese Philipsen, som stævningen af advokat Yvonne Frederiksen handler om. Louise Degn anklagede Jes Dorph-Petersen for at have lagt op til en trekant sammen med en anden mandlig tv-vært. Hun afslog og forlod lejligheden. Jes Dorph-Petersen husker ikke episoden med Louise Degn, men betvivler den ikke og har derfor beklaget.

Episoden, som Therese Philipsen refererer til, er kommet frem under et interview lavet af Jes Dorph-Petersens advokat, Julie Stage, i forbindelse med stævningen.

TV2's korrespondent Rasmus Tantholt er indlbandet i stævningen mod advokatfirmaet, der undersøgte sexisme på TV 2. Det er Jes Dorph-Petersens advokat, Julie Stage, der har indkaldt ham som vidne.

I stævningen står der:

»Rasmus Tantholdt siger uopfordret, at han oplevede, at Therese Philipsen havde en grænseoverskridende adfærd ved flere lejligheder. Både over for ham selv og andre på TV 2.

Rasmus Tantholdt nævner, at Therese Philipsen ved en anledning var fulgt efter ham ind på et toilet på TV 2, hvor hun havde gramset på ham og forsøgt at kysse ham, mens Therese Philipsens kæreste sad uden for toilettet. Rasmus Tantholdt fandt hendes adfærd meget grænseoverskridende.«

I interviewet kommer Rasmus Tantholdt med flere eksempler på ting, som Therese Philipsen har gjort, som han betegner som grænseoverskridende.

»Hun har ved flere lejligheder stukket hånden ned i bukserne på chefer til julefrokoster på TV 2.

Rasmus Tantholdt havde en opfattelse af, at Therese Philipsen havde lavt selvværd og overvejede ved flere lejligheder at tale med hende om, at hun bragte sig selv i dårlige situationer, og at hendes adfærd var uhensigtsmæssig og ødelagde folks indtryk af hende. «

B.T. har været i kontakt med Rasmus Tantholdt, som bekræfter sin udlægning i stævningen, men ikke vil stille op til yderligere interview.

»Hvis en advokat beder mig om at vidne, så føler jeg mig forpligtet til at stille op, uanset om sagen handler om et trafikuheld eller andet. Derfor har jeg svaret på spørgsmål fra en advokat, der kontaktede mig. Jeg har ingen dagsorden med mit vidneudsagn, og jeg har ingen viden om eller holdning til, om Jes Dorph har begået overgreb eller ej. Jeg var ikke til stede,« siger han.

Jes Dorph-Petersen har valgt at stævne advokatfirmaet Norrbom Vinding for over halvanden million kroner.

Michael Gøtze, der er professor på Juridisk Fakultet på Københavns Universitet og medlem af en følgegruppe i 2022 om advokatundersøgelser, vurderer, at Rasmus Tantholdts vidneudsagn godt kan være relevant for sagen.

»Det her er en usædvanlig stævning, og man går meget tæt på nogle intime detaljer. Men de ting, som Rasmus Tantholdt fortæller her, kan muligvis godt være relevante, for sagen handler om, hvor meget troværdighed de forskellige kilder er blevet tillagt i advokatundersøgelsen. Sagen kommer til at handle om troværdighed i dobbelt forstand: advokatens troværdighed i hendes vurdering af vidnernes troværdighed,« siger han til B.T.

B.T. har kontaktet advokatfirmaet Norrbom Vinding, som stod bag advokatundersøgelsen på TV 2.

De har ingen kommentarer til stævningen. Da Weekendavisen som de første beskrev stævningen, svarede partner i firmaet Christian K. Clasen, at han ikke ønskede at udtale sig grundet tavshedspligt.

»Dette søgsmål vil – af mange grunde – være åbenbart grundløst. Vi imødeser derfor søgsmålet med sindsro, og vores advokat har i et brev til Jes Dorph-Petersens advokat redegjort nærmere for vores synspunkter. Herudover har vi ikke yderligere kommentarer,« lød det.

Til Weekendavisen forklarede Jes Dorph-Petersens advokat Julie Stage desuden, at undersøgelsen var den direkte grund til, at Jes Dorph-Petersen blev fyret.

»Undersøgelsen er som bekendt årsagen til, at han blev fyret, og er dertil blevet brugt efterfølgende i et dokumentarprogram til at blåstemple Therese Philipsens anklager mod min klient. Anklager, som der ikke er noget bevismæssigt belæg for at anse som godtgjorte.«