Der er ikke noget, der tyder på, at der har været flere opsigelser blandt sygeplejersker i november, end der plejer at være.

Sådan lyder det, hvis man spørger Danske Regioner, der har lavet en rundspørge blandt landets regioner.

Styregruppen for National Arbejdsnedlæggelse har ellers opfordret landets sygeplejersker til at sige op i november efter flere protester mod deres løn- og arbejdsvilkår.

Luca Pristed, der nu er tidligere sygeplejerske på Rigshospitalet og talsperson for styregruppen, sagde tirsdag sit job op, hvor han håbede, at flere tusind sygeplejersker ville gøre det samme.

Men noget tyder på, at det kun er ganske få, der har fulgt Luca Pristeds fodspor.

I en mail til B.T. oplyser Region Hovedstaden, at man skønner, der er tale om maksimalt fem opsigelser fra sygeplejersker per 30. november, der er relateret til opfordringen.

Men det tal stiller Luca Pristed spørgsmålstegn ved.

»Jeg må ærligt indrømme, at jeg rynker på næsen over, hvordan de kæder de tal sammen. Jeg synes tallet virker underligt,« slår han fast og fortsætter:

»Jeg har opfordret folk til at lave en normal opsigelse, hvor de ikke begrunder det med opfordringen om kollektiv opsigelse. Det tror jeg ikke, der er blevet taget højde for. Og derfor vil jeg gerne se det store billede af tallene,« fortæller han.

Ifølge Luca Pristed har flere nemlig valgt at følge hans eksempel.

»Jeg har hørt fra flere, der fortæller, at de har opsagt deres stilling. Derfor tror jeg ikke helt, tallet er retvisende.«

Selvom antallet af opsigelser ikke virker til at være mange ud fra Region Hovedstadens svar, så fortryder Luca Pristed ikke, at han selv lagde sin opsigelse.

»Jeg står ved mit valg. Nogen gange må man gå forrest, også selvom man gør det alene,« slår han fast.

Samtidig fortæller han, at han alligevel føler, at kampagnen har været en succes, og at han langtfra håber, kampen slutter her.

»Jeg føler kampagnen har været en succes. For hvad var målet? Det var at råbe politikerne op og gøre opmærksom på problemet. Og det er lykkes,« fortæller han.