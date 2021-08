»Over 200 henvendelser.«

Det er, hvad fødsels- og familiefotograf Eva Walther fra Gedved har fået, efter hun i mandags lavede et opslag på Facebook, hvor hun efterlyste ammende mødre til et fotoprojekt.

I sidste uge var det nemlig 'World Breastfeeding Week', og i den forbindelse besluttede Eva Walther sig for, at hun ville lave et projekt, hvor hun kunne portrættere ammende kvinder forskellige steder i byrummet.

Initiativet til fotoprojektet kommer af, at Eva over det seneste stykke tid har bemærket, at det for mange kvinder kan være grænseoverskridende at amme sit barn i det offentlige rum.

En problematik, som hun vil forsøge at normalisere med sit fotoprojekt.

»Det kan ikke passe, at man ikke kan amme sit barn, hvor henne man vil i dag. Der er brug for mere fokus på området, og derfor besluttede jeg mig for, at jeg ville lave et fotoprojekt,« fortæller Eva Walther til B.T.

Eva Walthers vil i sit fotoprojekt portrættere ammende kvinder forskellige steder i Horsens by. Foto: Privat / Eva Walther

I et opslag på Facebook forsøgte Eva derfor at finde en række frivillige mødre, som kunne have mod på at blive fotograferet nogle af de steder, hvor det kan ske, at ens baby bliver sulten.

»Lige meget hvor end man befinder sig, burde det være okay at trække blusen op, hvis ens baby er sulten,« fortæller Eva Walther.

Derfor skal billederne til fotoprojektet også tages forskellige steder i Horsens by, hvor det ikke er atypisk, at mødre befinder sig med deres baby.

Det kunne eksempelvis være i en svømmehal, på en restaurant, i et supermarked eller ved en kirke, fortæller Eva Walther.

Eva Walthers helt store drøm er at lave en udstilling med billederne.

»Jeg frygtede, at jeg kun ville finde fem-seks frivillige«

Inden Eva kastede sig ud i at skrive sit opslag på Facebook, var hun nervøs for, at der ikke ville være nok frivillige mødre, som turde stå model til fotoprojektet.

Derfor skrev hun også i sit opslag, at hun havde brug for sit netværks hjælp til at sprede budskabet, så hun kunne finde de frivillige og gennemføre projektet.

Og det kan man i den grad sige, at hun er lykkedes med nu.

I skrivende stund har Eva nemlig fået over 200 henvendelser fra mødre, som gerne vil være med og støtte op om projektet.



»Det er helt vildt. Det er stukket fuldstændig af.«

»Jeg havde håbet på ti. Men jeg frygtede faktisk, at jeg kun ville finde fem-seks stykker,« fortæller Eva Walther til B.T.

Drømmer om en udstilling

Planen med Eva Walters fotoprojekt er i første omgang, at det skal udgives som en blogartikel på hendes hjemmeside.

Men hun fortæller dog, at hendes helt store drøm er at lave en udstilling med billederne.

»Først og fremmest skal jeg bruge billederne til en blogartikel på min hjemmeside samt til mine sociale medier. Men drømmen må helt klart være, at jeg kan lave en udstilling med billederne på et senere tidspunkt,« fortæller Eva Walther til B.T.