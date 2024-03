For snart halvandet år siden, stod Marie Schnack på et hospital i Thailand kun iført sin bikini, der var smurt ind i sand, fråde og opkast.

Kort forinden havde hun slæbt sin bevidstløse mand, der var »helt blå i ansigtet«, op ad vandet på en strand tæt derfra.

Onsdag modtog hun Røde Kors' pris som 'Årets førstehjælper' for at have reddet den i dag 39-årige Bue Schnacks liv, skriver TV 2 Kosmopol.

»Jeg er rigtig glad. Mest af alt, fordi min mand stadigvæk er her i dag,« siger 38-årige Marie Schnack til B.T.

Familiens ferie til Thailand i november 2022 tog pludseligt en ulykkelig drejning. Foto: Privat

Tilbage i november 2022 var parret og deres tre små børn halvvejs gennem deres backpackerferie i Thailand.

Familien var netop ankommet til en af de tropiske øer sydpå, og havde slået sig ned på en strand nær hotellet.

Solen brændte. Børnene lå i skyggen – og Marie Schnacks mand i vandet.

Hun var vant til, at han kunne ligge der længe, øvede sig i at dykke – eller slog sine egne små rekorder i at holde vejret. Den dag ville han forsøge sig med en ny metode, han havde hørt om fra en ven.

»Han skulle hyperventilere inden, og det syntes jeg var lidt pinligt at høre på, så jeg gik over til børnene,« siger Marie Schnack og fortsætter:

»Men efter lidt tid blev jeg lidt forundret over, at jeg ikke kunne se ham. Og så gik jeg ud i vandet.«

Her fandt hun Bue Schnack med armene over hovedet og kroppen mod bunden. Først troede hun, at alt var normalt, men så vendte Marie Schnack hans krop om:

»Jeg kunne med det samme se, at den var helt gal. Hans øjne var åbne, og han var fuldstændig blå i hovedet. Han var helt væk,« siger hun.

Bue Schnack kæmpede for sit liv i dagene efter ulykken. Foto: Privat

Under vandet, havde han holdt vejret for længe. Hans lunger var blevet tømt for luft. Så besvimede han, og dernæst blev de fyldt op med vand. Til sidst var han bevidstløs - ikke mindst i livsfare.

Herefter gik tiden både hurtigt og langsomt. Marie Schnack skreg efter hjælp. Hendes børn med i panik. Med hjælp fra en anden turist, fik de sammen bakset ham op på land, forklarer hun.

»Jeg starter med at lave hjertelungeredning. Så overtager en anden, mens jeg blæser luft ind i ham. Og så kommer en tredje til og hjælper. Han kom aldrig til bevidsthed, men der kom indimellem snask op af hans lunger, ligesom hans krop nogle gange lavede et 'gisp',« siger Marie Schnack.

Mens flere febrilsk forsøgte at holde Bue Schnack i live, havde hans børn fjernet sig fra pladsen i skyggen. Den mindste forsøgte at stikke af i panik, men blev stoppet af sin storesøster, mens de andre skreg og græd.

Episoden på stranden og de efterfølgende dage var voldsomme for parrets børn. De lavede flere tegninger til deres far, mens de ventede. Foto: Privat

»Det var rigtig voldsomt for dem. Helt ubeskriveligt. I dagene efter spurgte de mig flere gange, om far kommer til at dø. Og det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt,« siger Marie Schnack.

Efter ulykken på stranden blev Bue Schnack først hentet af en transportbil. Så flyttet til en ambulance. Dernæst til et lokalt traumecenter – og til sidst med en ambulancebåd til et større hospital væk fra øen.

Alt imens, forsøgte sundhedspersonale at holde luft – og liv – i ham. Marie Schnack ham i hånden.

De næste fire døgn fik hun kun få meldinger fra hospitalet. Uvisheden og frygten fyldte i mellemtiden luften i det værelse, familien midlertidigt var blevet flyttet ind i.

Så snart Bue Schnack slog øjnene op, faldt børnene mere til ro. Foto: Privat

Og endelig kom beskeden: Han er vågnet.

»Det var helt ubeskriveligt. Lige så snart børnene kunne se ham, fik de det bedre. Der gik dog lang tid, før Bue fattede, hvad det var, vi havde været igennem. Han kunne jo intet huske,« siger Marie Schnack.

I dag har Bue Schnack ingen følger af ulykken. Han dykker ikke rigtig mere, men plasker stadigvæk rundt i vandet med børnene. Sidstnævnte er landet godt i det, selvom det første besøg på en strand var hårdt, forklarer Marie Schnack.

Hun håber, at andre tør at reagere i en lignende situation – eller tager et kursus i førstehjælp. For hende betød det, at hun i dag har sin mand – og børnene deres far.

»Man skal ikke være bange for at gøre noget, og det eneste man gør forkert, er, hvis man ikke gør noget,« siger hun.

Marie Schnack blev overrasket med prisen for 'Årets førstehjælper' under onsdagens udsendelse af TV 2's ’Go’ morgen Danmark’, hvor Anders Ladekarl, der er generalsekretær ved Dansk Røde Kors, overrakte prisen:

»5000 mennesker falder om hvert år med hjertestop, og kan vi bare redde nogle af dem gennem dit eksempel ved, at folk tør gøre noget, så er vi glade,« lød ordene.