Prins Joachim og prinsesse Marie rejste helt ubemærket til Danmark for at fejre kronprinsesse Marys 50-års fødselsdag.

Parret, der normalt bor i Paris, deltog i den private fejring af Kronprinsessen lørdag aften på Amalienborg.

Billed-Bladet fangede parret, da de var på vej til Frederik VIII's Palæ, hvor festen foregik.

Opholdet i Danmark er ikke officielt, da hverken prins Joachim eller prinsesse Marie har arbejdsopgaver i disse dage.

Men rejsen havde også et andet formål: Prinsesse Marie har nemlig fødselsdagen dagen efter kronprinsesse Mary, og således kunne både kronprins Frederiks og prins Joachims ægtefæller blive fejret i Danmark.

Nu skal prinsesse Marie også arbejde for den danske ambassade i Paris. Foto: Bax Lindhardt

Prins Joachim og prinsesse Marie har ellers meldt afbud til flere arrangementer i Kongehuset de seneste år – ikke mindst på grund af coronakrisen. Parret kom eksempelvis ikke hjem til prins Christians konfirmation i foråret 2021.

Parret har da også rigeligt at se til i Paris, hvor prins Joachim er forsvarsattaché på den danske ambassade. Prinsesse Marie begyndte i efteråret i nyt job som 'særlig kulturrepræsentant' – også på den danske ambassade på Avenue Marceau tæt på Triumfbuen.

Prinsesse Maries nye arbejde er et led i ny satsning for at styrke dansk kultur og samarbejde i Frankrig.

»Jeg er både stolt og beæret over at få muligheden for at indgå i det nye satsningsområde. Opgavebeskrivelsen falder inden for det fokus, jeg de seneste år har haft på samarbejdet mellem danske og franske aktører, og min familie og jeg er nu faldet godt til i Paris, så det er en perfekt timing. Det var derfor helt naturligt for mig at gribe muligheden. Jeg glæder mig til i min nye rolle fortsat at varetage danske interesser – særligt inden for kulturområdet,« sagde prinsesse Marie, da hun tiltrådte.

Prins Joachim blev forsvarsattaché i efteråret 2020 og sagde i et interview med Berlingske i december 2021, at parret ikke flytter hjem til Danmark inden for den nærmeste fremtid.

»Stillingen er typisk beregnet til tre år. Når den er overstået, er der noget nyt bag horisonten, som jeg ikke kender endnu,« sagde prins Joachim.