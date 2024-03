På mandag skal kong Frederik og dronning Mary for første gang være værter for en af de fornemme hæderstegnsmiddage.

Men i sidste øjeblik har det nyslåede kongepar nu skiftet lokationen for deres første middag for Forsvaret, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen, der skal afholdes nu på mandag.

Den pludselige ændring torsdag opdagede Billed-Bladet i den kongelige kalender.

I den kongelige kalender fremgik det først, at det nye kongepar mandag aften ville tage imod deres højtstående gæster i repræsentationspalæet Christian VIIs Palæ.

Men torsdag er kalenderen blevet opdateret, så det nu fremgår, at festlighederne i stedet skal afholdes i kongeparrets eget palæ på Amalienborg, nemlig Frederik VIIIs Palæ.



Og ifølge det royale ugeblad skulle det have været kong Frederik og dronning Marys eget valg at skifte lokationen, fordi de »ønsker at gøre tingene på deres egen måde«.

Det nye kongepar har overtaget værtstjansen fra dronning Margrethe, og nu har kong Frederik og dronning Mary valgt at rykke den traditionsrige hæderstegnsmiddag om til privaten i deres palæ, Frederik VIIIs Palæ, på residensen Amalienborg. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Det nye kongepar har overtaget værtstjansen fra dronning Margrethe, og nu har kong Frederik og dronning Mary valgt at rykke den traditionsrige hæderstegnsmiddag om til privaten i deres palæ, Frederik VIIIs Palæ, på residensen Amalienborg. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Forinden tronskiftet var det dronning Margrethe, der var vært ved de traditionsrige hæderstegnsmiddage, hvor højtstående officerer og civile, der har modtaget hæderstegnet, inviteres på fornem middag.

Dronning Margrethe plejede at afholde festlighederne på Fredensborg Slot.

Men denne gang vil dronning Margrethe nøjes med at være med som gæst til middagen, der nu er rykket til hendes søn og svigerdatters eget palæ på Amalienborg.

Hæderstegnsmiddagene afholdes årligt, men går på skift mellem henholdsvis Hæren, Søværnet og Forsvaret, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen.

Hør seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen' herunder.