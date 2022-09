Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det danske kongehus kunne onsdag melde ud, at man har valgt at fjerne titlerne som prinser og prinsesse for prins Joachims børn.

Dermed er det nu kun Kronprinsparrets børn, der er prinser og prinsesser af Danmark.

Men i B.T.'s liveblog spurgte danskerne til, hvorfor dronning Margrethe har valgt at fjerne titlerne fra sine børnebørn, når prinsesse Benediktes børn stadig har deres titler som prins og prinsesser.

Men det er der en helt simpel grund til.

Prinsesse Benediktes børn er nemlig ikke prins og prinsesser af Danmark, men derimod af Berleburg.

Det er de igennem deres far, prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, der har titlen gennem det tyske fyrstedømme i Berleburg, som er nedarvet i generationer.

Dermed hedder børnene Alexandra, Prinsesse zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, ​Gustav, Prins zu-Sayn-Wittgenstein-Berleburg og Nathalie, Prinsesse zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Prinsesse Alexandra af Berleburg(tv) Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille og prinsesse Nathalie af Berleburg ankommer til middag i anledning af prinsesse Benediktes 75-års fødselsdag på Amalienborg i København, mandag den 29. april 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prinsesse Alexandra af Berleburg(tv) Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille og prinsesse Nathalie af Berleburg ankommer til middag i anledning af prinsesse Benediktes 75-års fødselsdag på Amalienborg i København, mandag den 29. april 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det er derfor ikke en titel som det danske kongehus kan ændre ved.

Prinsesse Benedikte er prinsesse af Danmark og er en af de medlemmer, der stadig modtager apanage fra staten sammen med kronprinsparret, prins Joachim, prinsesse Marie og dronning Margrethe.

Prins Joachims børn mister deres titler 1. januar 2023.

Efter det vil de blive tituleret som deres excellencer og have titler som grever og komtesse af Monpezat.

Ifølge Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, har prins Joachim siden 5. maj vidst, at hans børn ville miste deres titler.



»Beslutningen har haft forskellige former undervejs, men prins Joachim har været involveret og orienteret i hele forløbet. Men jeg har selvfølgelig forståelse for, at det her er vanskeligt,« siger hun til B.T.