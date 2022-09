Lyt til artiklen

»Jeg kan kun gentage det, som Kongehuset allerede har kommunikeret. Kongehuset har tradition for at deltage i store internationale begivenheder, sportslige eller kulturelle, og vi er der for at bakke op om Danmark som værtsland og for at bakke op om de danske deltagere.«

Således lød det torsdag fra Kronprinsesse Mary, da B.T. spurgte ind til, hvorfor kronprinsparret for nylig var til stede ved sejlsportskonkurrencen Sail Grand Prix, som er sponsoreret af Rockwool, der stadig fortsat driver virksomhed i Rusland.

Ifølge B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, var det tydeligt at mærke, at kronprinsessen var forberedt på, at spørgsmålet ville komme.

»Problemet er bare, at det ikke er et svar. Det, Kongehuset og Kronprinsessen gør, er, at remse op, hvad der er tradition for. Det er ikke det, vi spørger om,« siger han og fortsætter:

»Vi spørger om, hvorfor man deltager – og havde vi haft mulighed for at stille flere spørgsmål, ville jeg også godt have spurgt om, hvorfor kronprinsparret bliver reklamesøjler for Rockwool – for det er jo det, der er sket på deres Instagramkonto.«

Her henvises der til, at Kongehuset delte adskillige billeder fra arrangementet på det sociale medie, hvor kronprinsparret blandt andet optræder med redningsveste, der er prydet med Rockwools logo.

»Rockwool kæmper med dårlig presse grundet deres engagementer i Rusland, og så kommer kronprinsparret og gør dem den største tjeneste, man overhovedet kan forestille sig. Det er en genistreg af Rockwool, men jeg synes ikke, det klæder Kongehuset.«

En lignende kritik blev rejst i foråret, der endte med, at Kongehuset måtte afskedige skovirksomheden ECCO som kongelig hofleverandør på grund af virksomhedens fortsatte involvering i Rusland.

Mens samarbejdet med ECCO fik mange danskere op af stolene, tror Jacob Heinel Jensen »desværre« ikke, at situationen med Rockwool vil få samme gennemslagskraft.

»Jeg tror også, Kongehuset ser, at det her ikke har den samme tyngde, rent mediestormmæssigt, som ECCO for eksempel har haft – alene af den grund, at der ikke er så meget identifikation i stenuld. Derfor slipper de lettere. Men det er mystisk, at man smider ECCO på porten som kongelig hofleverandør. og samtidigt reklamerer for Rockwool, der gør præcis det samme som ECCO,« fortæller han og tilføjer:

»Jeg synes, der er for meget slinger i valsen. Det havde været bedre, hvis man bare havde lagt en klar linje og ringet til Sail Grand Prix og sagt 'Vi plejer godt nok at deltage, men lige præcis i år bliver det for politisk betændt, hvis vi deltager i et stævne, der er sponsoreret af Rockwool – så tak, men nej tak'.«

Selv mener Jacob Heinel Jensen da også, at man kan drage paralleler til Christiansborg, i en sag som denne – især efter, at Kronprinsparret har bevæget sig mere og mere hen i en værdipolitisk retning.

»Vi kræver svar fra de personer, der står på mål for en organisation. Og Kronprinsessen er Kongehuset, så derfor går vi også til hende lige så vel, som vi ville gå til en minister, hvis der var noget galt i et ministerium. Så ville vi jo heller ikke stille os tilfredse med et skriftligt svar – vi ville kræve et rigtigt svar,« lyder det fra B.T.s royale korrespondent, der afslutter:

»Jeg synes faktisk, det ville klæde Kronprinssen at have et rigtigt svar med.«