I weekenden deltog kronprinsparret ved sejlstævnet Sail Grand Prix i Nordhavn i København. På Kongehusets sociale medier kan man se parret smilende optræde i sejltøj med hovedsponsoren Rockwools logo.

Det sker til trods for, at virksomheden har været udskældt for at fortsætte sin forretning i Rusland, der i februar invaderede Ukraine.

Kongehusets åbenlyse reklame for Rockwool kommer bag på B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen.

»Jeg troede nærmest ikke mine egne øjne, da jeg så billederne af Kronprinsen med et kæmpestort Rockwool-logo på brystet og kronprinsparret på en båd foran et gigantisk logo. Begge billeder er endda lagt op på Kongehusets egne sociale medier. Det virker jo helt malplaceret og tonedøvt, når vi lige har været igennem kritikken om Kongehusets forhold til ECCO,« lyder det.

Kongehuset har tidligere fået kritik for at have ECCO som kongelig hofleverandør, fordi firmaet fortsat har solgt produkter i Rusland efter krigens udbrud.

Det samarbejde stoppede i juli.

»På baggrund af en samlet vurdering af ECCO er det blevet besluttet, at virksomheden med virkning fra 16. april næste år ikke længere kan benytte prædikatet 'kongelig hofleverandør',« lød det fra kommunikationschef Lene Balleby.

Jacob Heinel Jensen er derfor også overrasket over, at der ikke tænkes mere over kommunikationen i Kongehuset i forbindelse med Rockwool.

Synes du, det er i orden, at kongehuset reklamerer for Rockwool, når virksomheden fortsat har forretninger i Rusland?

»Et er, at Kronprinsen ikke selv tænker over det, men det er også dybt underligt, at ingen omkring ham har sagt: 'Det logo skal du simpelthen ikke rende rundt med lige nu'. Det logo er jo blevet et politisk statement, fordi Rockwool insisterer på at blive i Rusland.«

På samme måde mener kommunikationsekspert Anthony Aconis, at man fra Kongehusets side bør tænke over promovering af brands, der driver virksomhed i Rusland.

»Jeg synes i hvert fald, man skal være konsistent i sin strategi. Man skal være tro mod den,« siger Aconis, der dog også påpeger, at det stadig er lovligt at drive virksomhed i Rusland.

Han er usikker på, om danskerne vil reagere med lige så stor foragt over for Rockwool, som man har gjort med ECCO.

»Man kan tydeligt mærke, at Rockwool ikke er et forbruger-brand, som du og jeg går i. Rockwool betyder ikke så meget for almindelige danskere, selvom vi allesammen bor i huse, der er isoleret med det. Det er bare ikke noget, der betyder noget for os.«

»Det er jo nok en afvejning, man også laver inde i Kongehuset. Betyder det noget for folk? Der er folk nok lidt mere ligeglade.«

Den ukrainske ambassadør i Danmark, Mykhailo Vydoinyk, har i den grad også kritiseret danske Rockwool for at fortsætte deres arbejde i Rusland.

Han fortalte i marts, at når Rockwool fastholder produktion i Rusland, så er virksomheden med til at finansiere Putins krigsmaskine.

»Hvis I ønsker det, så put et slogan på jeres hylder om, at 'for hvert stykke isolation, du køber, betaler vi ti cent til den russiske hær, så den kan dræbe ukrainske børn'. Så ville det være retfærdigt, så ville de ikke lyve for deres kunder,« har han tidligere udtalt til Finans.

Det bliver ifølge Jacob Heinel Jensen hult, når Kronprinsen offentligt flager for et firma, der kritiseres så heftigt af den ukrainske ambassadør, når Kongehuset også fortæller, at de har sympati med folket i Ukraine.

»Det er endnu et eksempel på, at Kongehuset bliver et offer for sin egen dagsorden. De har valgt en langt mere værdipolitisk linje, end vi tidligere har set. Men man kan jo ikke både tage ned foran den ukrainske ambassade og lægge blomster og så bagefter blæse Rockwools logo ud over de sociale medier. Det er simpelthen for underligt.«

B.T. har spurgt Kongehuset, hvorfor Kronprinsen vælger at bære logoet for firmaet, men de har ingen kommentarer til sagen.

Thomas Kähler, der er bestyrelsesformand i Rockwool, har udtalt til Berlingske i maj, at man ikke har nogen kommentarer til ambassadørens kritik, og at man fortsætter sit arbejde i Rusland.

»Det har taget 82 år at bygge op, så vores strategi er, at så længe vi kan undgå, at de her unikke aktiver forsvinder, så forsøger vi at gøre det.«

I en skriftlig kommentar til B.T. fortæller Rockwool, at man stadig har forretninger i Rusland.

»Som tidligere meddelt er vi overbeviste om, at hvis vi ophørte med at drive forretning i Rusland, så ville vores unikke og ophavsretligt beskyttede teknologi samt velfungerende forretning blive nationaliseret eller på anden måde overført til lokale aktører. Eftersom virksomheden allerede opererer væsentligt uafhængigt af vores hovedkontor, ville den simpelthen fortsætte med at fungere under et andet – og tør vi sige, mindre ønskværdigt – ejerskab,« fortæller komunikationschef Michael Zarin og fortsætter:

»Vi kan ikke se, hvordan dette ville bidrage til at afslutte krigen hurtigere. Det er fortsat vores opfattelse, at vi ved at fastholde vores forretning gør det, der er mindst godt for det russiske regime. Og selvfølgelig vil vi fortsætte med at overholde alle internationale sanktioner. Som også tidligere meddelt har vi annulleret investeringer i Rusland for omkring 200 millioner euro.«