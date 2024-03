Tidligere formand for både Dansk Folkeparti og Folketinget, Pia Kjærsgaard er dybt ulykkelig over nyheden om Søren Papes død.

»Jeg læste det, da Morten (Messerschmidt. Redaktionen) skrev det i den tråd, som vi har i folketingsgruppen. Og jeg tænkte bare, at det passer ikke,« siger Pia Kjærsgaard som fortsætter:

»Søren var altid venlig, når man talte med ham. Han var et virkelig ordentligt menneske. Det kan jeg se, at mange andre også skriver på sociale medier. Det glæder mig, for han var virkelig et godt menneske,« siger Pia Kjærsgaard.

»Han var jo så ung. Jeg talte med ham på gangen i denne uge, fordi jeg havde fået mulighed for at besøge Taiwan i anledning af den situation, som der er med Kina i det område. Vi talte om ikke han skulle med og det ville han gerne,« siger Pia Kjærsgaard.

Begge Søren Papes forældre lever endnu og Pia Kjærsgaards tanker går til dem i dag.

»Jeg føler virkelig med de to ældre mennesker, som har mistet deres søn. Jeg ved, at han var meget nært knyttet til dem. Det gør mig så ondt,« siger hun.

Søren Pape Poulsen fik et ildebefindende i går aftes, da han var til hovedbestyrelsesmøde for Det Konservative Folkeparti, hvilket fandt sted i Vejen.

Det viste sig, at der var tale om en hjerneblødning. Søren Pape Poulsen afgik ved døden lørdag eftermiddag.

