Sundhedsminister Magnus Heunicke afviser nu kritikken af, at der ikke ligger en plan for coronaberedskabet, når smittetallene forventes at stige igen.

»Vi arbejder med en strategi, som vi vil præsentere inden sommerferien. Vi havde møde om det i dag med partierne, hvor vi præsenterede noget af planen,« siger sundhedsminister Magnus Heunicke til B.T.

Han afviser, at regeringen har sidder på hænderne og ikke sørget for at sundhedsvæsenet er rustet til en ny coronabølge.

»I den tid, hvor corona har været på lavt blus har vi arbejdet på højtryk, så vi kan håndtere den bølge, som kommer,« siger Heunicke.

Fredag blev regeringen mødt med skarp kritik fra blandt andre Joachim Hoffmann Petersen, overlæge i anæstesi og intensiv medicin på Svendborg Sygehus og medlem af Odense byråd for De Konservative.

Han mener, vi risikerer en nedlukning af samfundet igen til vinter, og at det kan ende med at blive endnu værre end sidste vinter.

»Jeg forventer, at det bliver værre end sidste år. Vi mangler stadig rigtig mange intensivsygeplejersker, og den generelle kapacitet i sundhedsvæsenet er meget presset,« siger Joachim Hoffmann Petersen.

Også Venstre og Radikale Venstre mente, at en reel beredskabsplan havde været for længe undervejs.

Men ifølge Magnus Heunicke er der ikke umiddelbart grund til bekymring.

»Vi har jo en ny variant (BA.5), som vi jo holder meget øje med, men det er også vigtigt at sige, at der er ingen fare for, at vi må lukke noget som helst ned her til sommer eller at der er grund til nogen som helst panik,« siger Magnus Heunicke og fortsætter:

»Vi har sammenlignet os med Portugal, som på covid-området godt kan sammenlignes med Danmark på en række områder. Portugals vaccinedækning er meget stærk, og selvom Portugal har oplevet en stigning i antallet af indlagte både på og udenfor intensiv, så er det meget mindre end ved omikronvarianten,« siger Magnus Heunicke.

Eksperterne kritiserer jo, at der ikke er nok pladser på intensivafdelingerne. Hvad gør I ved det?

»Jeg kommer ikke til at gå i detaljer med planen endnu, men vi vil præsentere en plan som er udarbejdet af den uafhængige ekspertgruppe og som opererer i otte spor, hvor intensivafdelingerne er et af dem,« siger Heunicke og fortsætter:

»Det kommer dog ikke til at være sådan, at vi kommer til at operere med, at der vil stå tomme senge og vente på patienterne på vores intensivafdelingerne. Sengene skal også bruges til at nedbringe et efterslæb af patienter. Men når - og hvis - vi får brug for det, så kan kapaciteten af intensivpladser hurtigt øges,« siger Heunicke.

Sundhedsministeren forklarer, at det kan ske at planen allerede er klar i næste uge, når ministeren mødes med partierne igen. Ellers vil den som minimum være klar inden sommerferien.