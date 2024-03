Ejer du et sommerhus?

Så kan du gøre det til en lukrativ forretning, hvis du er villig til at dele det med andre.

Sådan lyder det fra Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea Kredit.

Hun har regnet på, hvad man kan tjene i kroner og øre på at udleje sit sommerhus.

Boligøkonomen understreger dog, at man i første omgang ikke bør købe et sommerhus med henblik på at tjene penge på at leje det ud.

»Det er dog oplagt at udleje sommerhuset i de uger, hvor man ikke selv bruger det og derigennem få dækket nogle af de faste omkostninger,« siger hun.

Om man skal benytte sig af et udlejningsfirma eller stå for det selv, findes der ingen tommelfingerregler for. I stedet handler det om at finde ud af, hvor meget man selv ønsker at gøre, og om man har de rigtige kompetencer og kontakter.

»Udlejningsbureauerne kan skaffe mange interesserede gæster, men hvis man har et stort netværk eller gode markedsføringskompetencer på internettet, kan man sagtens stå for udlejningen selv. Mange foretrækker dog at lade et bureau stå for det, hvis man ønsker, at sommerhuset udlejes i flest mulige uger,« siger boligøkonomen.

Bruger man et udlejningsfirma, skal man dog vide, at det ikke er ualmindeligt, at den slags firmaer tager op mod 40 pct. af lejen for deres service.

Så meget kan du tjene

Men nu til det sjove – nemlig hvor mange penge man selv kan få i hånden, hvis man udlejer sit sommerhus.

Lejer man eksempelvis et sommerhus ud i 15 uger om året til en pris på henholdsvis 5.000 kr. og 10.000 kr. pr. uge efter udgifter, vil indtægten for året løbe op i 75.000 kr. før skat.

»De første 46.100 kr. skal man dog ikke betale skat af, da sommerhuset udlejes gennem et bureau. Det betyder, at den skattepligtige del er på 28.900 kr.,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Hun tilføjer, at man kun beskattes med 60 pct. af beløbet, og det reducerer altså den skattepligtige indkomst til 17.300 kr.

I eksemplet, der er illustreret nedenfor, har Lise Nytoft Bergmann antaget, at udlejningsfamilien har en negativ kapitalindkomst, eksempelvis fordi familien har lån i sommerhuset.

»Og i det tilfælde betaler de kun cirka 5.700 kr. i skat. Ud af den samlede lejeindtægt på 75.000 kr. har de altså mulighed for at beholde de 69.300 kr. i egen lomme efter skat,« siger boligøkonomen.

Sommerhus udlejet gennem bureau

Udlejer man et sommerhus til 10.000 kr. efter et eventuelt udlejningsfirma har fået sin del, vil man opnå en lejeindtægt på 150.000 kr., og i det tilfælde vil man stå tilbage med 129.400 kr. selv.

Udlejer man i stedet sommerhuset selv, er det skattemæssige bundfradrag langt fra lige så højt, som hvis man lod et firma stå for det. I stedet lyder det på 12.700 kr.

For privatudlejningseksemplet har Lise Nytoft Bergmann taget udgangspunkt i de samme tal.

Vælger man at stå for udlejningen selv, skal man dog være opmærksom på, at der vil være en lang række ting, man skal tænke med ind i ligningen.

»Der vil være væsentligt mere arbejde forbundet med at stå for udlejningen selv såsom hjemmeside, spørgsmål fra interesserede lejere, billeder af sommerhuset, nøgleoverdragelse og så videre,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Sommerhus udlejet privat



At det er særligt attraktivt at udleje sommerhuse skyldes ifølge Lise Nytoft Bergmann, at den effektive skatteprocent ikke er særligt høj.

»Det kræver dog, at man er villig til at dele sommerhuset med andre, og man skal også forvente, at der er arbejde og udgifter forbundet med udlejningen – også selv om man har et bureau tilknyttet,« fortæller hun.

En anden ting, man skal være opmærksom på, er det slid på sommerhuset, der kan opstå, når det bliver brugt oftere.

»Det kan være, at sengene skal have en anden standard, at der skal sættes en parabolantenne op, og at man ikke bare flytter farmors aflagte sofa og grønne kakkelbord ind i stuen.«

