Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Usædvanlige scener udspillede sig tirsdag i USA.

På et splitsekund gik kampen mellem de to baskethold Minnesota Lynx og New York Liberty fra at være ganske ordinær til at tage en uventet drejning.

Pludselig løb en koordineret flok af kvinder på banen. Nogle var nøgne og havde maling på de normalt private dele af kroppen. Det skriver New York Post.

Men der var mening med aktionen, for kvinderne havde et budskab, som de forsøgte at sætte fokus på.

Foto: Sarah Stier Vis mere Foto: Sarah Stier

Kvinderne demonstrerede mod den strenge abortlovgivning, der befinder sig i USA. Hertil havde kvinderne medbragt forskellige former for skilte, heriblandt en form for tørklæde med tekst på.

På tribunerne blev der ligeledes demonstreret med diverse bannere. Og hvis man spørger kvinderne selv, var missionen særdeles vellykket.

»Det var det publikum, vi ønskede. Vi protesterer ikke for at ændre på de kvindehadende fascister. Nej, vi kalder på dem, der kan stoppe omstødelsen af 'Roe mod Wade',« skriver de på Twitter.

'Roe mod Wade-sagen' som kvinderne henviser, handler om, at det i 1973 blev slået fast, at amerikanske kvinder har ret til abort. Et lækket notat viser, at et flertal af de ni højesteretsdommere er klar til at omstøde afgørelsen på sagen.

Ifølge mediet skulle ingen af kvinderne blive anholdt i forbindelse med baneløbet. I stedet blev de eskorteret ud fra hallen af sikkerhedspersonalet.

Kampen mellem Minnesota Lynx og New York Liberty endte 69-88.

Herunder kan du se et kort klip af, da kvinderne blev fragtet ud.