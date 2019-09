Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Saudi-Arabien vil fremlægge beviser for iransk rolle i angreb

Saudi-Arabien vil på et pressemøde onsdag fremlægge beviser for, at Iran var involveret i to angreb mod olieanlæg lørdag, som midlertidigt har forstyrret den saudiske produktion af olie. Det meddeler den statslige tv-station i Saudi-Arabien natten til onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ny forskning: Overvægtige danskere har overvægtige hunde

Hvis du har for mange kilo på sidebenene, så er der en ret stor sandsynlighed for, at din hund - hvis du har sådan en - også er for tyk. Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet, der bygger på en undersøgelse af 268 hunde og deres ejere. Forskerne finder over dobbelt så stor forekomst af overvægtige eller fede hunde hos ejere, der selv har problemer med vægten.

Netanyahu: Israel har brug for en stærk zionistisk regering

Israel har brug for en stærk, stabil zionistisk regering, der kan samarbejde tæt med USA's præsident, Donald Trump. Det siger Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, i sin tale natten til onsdag. Valgstedsmålinger efter tirsdagens valg viser som ventet dødt løb mellem de to største partier i Israel, Netanyahus Likud og Blå og Hvid.

Norsk teenage-hattrick i CL-debut begejstrer landstræner

19-årige Erling Braut Haaland fik tirsdag aften fodboldfans til at spærre øjnene op med et hattrick i karrierens første Champions League-kamp for Salzburg. Og mon ikke Norges landstræner, svenske Lars Lagerbäck, håber på en arvtager til tidligere tiders fysisk stærke norske topangribere som blandt andre Tore André Flo og John Carew.

Delstaten New York forbyder e-cigaretter med smag

E-cigaretter med smag er med øjeblikkelig virkning blevet forbudt i delstaten New York. Det skriver flere nyhedsbureauer. Dermed bliver New York den anden amerikanske delstat, der vedtager et forbud mod e-cigaretter. Forbuddet træder øjeblikkeligt i kraft, mens det endnu venter på at blive implementeret i den anden delstat med et forbud, Michigan.

Carlsberg-topfolk kendte til mistanke om bestikkelse i to år

Flere topfolk i Carlsberg, heriblandt topchef Cees ’t Hart, blev tilbage i 2017 og 2018 advaret om, at der foregik bestikkelse i bryggeriets indiske datterselskab, men undlod at involvere myndighederne. Det skriver Berlingske på baggrund af dokumenter, som avisen er i besiddelse af. Kommunikationen mellem de Carlsberg-ansatte tog afsæt i, at en ledende medarbejder mente, at han uretmæssigt havde mistet sit job.

