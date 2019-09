Saudi-Arabien hævder at have beviser for, at der blev anvendt våben fra Iran i angreb på olieanlæg.

Saudi-Arabien vil på et pressemøde onsdag fremlægge beviser for, at Iran var involveret i to angreb mod olieanlæg lørdag, som midlertidigt har forstyrret den saudiske produktion af olie.

Det meddeler den statslige tv-station i Saudi-Arabien natten til onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En talsmand for forsvarsministeriet i Saudi-Arabien vil på pressemødet komme med information om angrebene.

Deriblandt at iranske våben blev anvendt i angrebene, som forårsagede så store skader på de to olieanlæg, at Saudi-Arabiens normale dagsproduktion af olie er mere end halveret.

Produktionen ventes at være fuldt genoprettet i løbet af to-tre uger, oplyste Saudi-Arabiens energiminister tirsdag.

