Det er første gang siden 1997, at det sker.

Når bandet Fyr & Flamme til maj træder ind på scenen til dette års Eurovision, bliver det med en fuldkommen dansksproget sang. Også selvom de ved, at det kan forringe deres vinderchancer.

Det fortalte de lørdag aften, kort efter de var blevet udråbt som vinderne af det danske Melodi Grand Prix.

»Det gør det da højst sandsynligt,« siger 33-årige Laurits Emanuel – der udgør den ene halvdel af bandet – som svar på, om valget af det danske sprog kan forringe deres chancer om at nå til tops.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

»Men altså. Vi har jo set en portugiser negle den og vinde det hele med sit modersmål (sangeren Salvador Sobral vandt med sangen 'Amar Pelos Dois' i 2017, red.). Så det kan ikke være anderledes,« tilføjer han.

Fyr & Flamme sejrede lørdag aften med den 80er-inspirerede 'Øve os på hinanden' – og umiddelbart efter showet slog de fast, at den forbliver på dansk. Også selvom de seneste mange vindersange på dansk efterfølgende er blevet oversat til en engelsk udgave forud for Eurovision.

»Vi bliver nødt til det, for vi føler, det forringer vores udtryk i det land, hvor vi kæmper om gunsten hos folk, hvis vi laver det på et andet sprog. Så nu tager vi den på dansk,« forklarer Laurits Emanuel, mens 31-årige Jesper Groth – der udgør den anden halvdel af bandet – tilføjer:

»Det er vigtigere at have været sig selv, end at være rejst derned (til Eurovision i Rotterdam, red.) og tænke: 'Hvad fanden var det egentlig, vi havde gang i med det der? Hvem var det, vi prøvede at imponere?'«

Selvom de ved, det kan forringe deres chancer, slår de begge fast, at de gerne vil vinde:

»Men hvorfor skal man vinde med noget, man ikke kan stå inde for? Vi har en plan med det her band, som jo allerede blev søsat, før at vi var heldige at komme med i grandprixet. Så jo, vi vil sindssygt gerne vinde, men det går jo ikke, at vi vinder med et eller andet, som lige pludselig ikke er Fyr & Flamme. Og Fyr & Flamme synger på dansk,« siger Laurits Emanuel.

Sidst, en dansk sang blev sunget til Eurovision, var i 1997, hvor Kølig Kaj sang 'Stemmen i mit liv'.

Fyr & Flamme løb med den samlede sejr i Melodi Grand Prix foran sangeren Jean Michel på andenpladsen og Chief 1 og Thomas Buttenschøn på tredjepladsen.