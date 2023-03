Lyt til artiklen

En af Danmarks største forlystelsesparker skal i retten.

Sagen drejer sig om forlystelsen 'Det gyldne tårn', der med sine 63 meter og 24 år er en af Tivolis mest ikoniske forlystelser.

En sommerdag i 2019 skulle nogle af forlystelsens dele rengøres, da en tekniker pludselig tabte to bor fra sin boremaskine. Det skriver mediet KøbenhavnLIV.

Mediet rapporterer også, at et af borene landede for fødderne af en billetkontrollør, mens det andet ramte en gæst i hovedet.

Tivoli havde ikke afspærret området, mens teknikeren udførte sit arbejde.

Selvom hændelsen fandt sted 14. juni 2019, har sagen endnu ikke været for retten, men nu er sagen berammet til den 31. marts.

Tivoli er tiltalt for at lade området omkring forlystelsen stå usikret, mens der blev udført arbejde oppe i forlystelsen, og dermed ikke sikre, at arbejdet blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Anklagemyndigheden ønsker en bøde på 140.000 kroner til forlystelsesparken, ligesom man stiller krav om erstatning til gæsten, der blev ramt.

Det vides ikke om uheldet har påført nogle skader på gæsten, boret ramte.

B.T. har kontaktet Tivoli for en kommentar til sagen.

Vi har spurgt, hvordan Tivoli forholder sig til sagen, om forlystelsesparken også mener, der bør betales erstatning, og hvad man gør nu for at undgå situationer som denne.

Pressechef i Tivoli, Torben Plank, har dog ikke ønsket at besvare spørgsmålene, men håber på, at der snart findes en løsning for søgsmålet.

»Det er korrekt, at der er en sag tilbage fra 2019, som beklageligvis ikke har fundet sin afslutning. Det er nu vores håb, at vi kan finde en snarlig løsning, men for nuværende har vi ikke mere at sige,« siger han til B.T.