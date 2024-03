En 26-årig taxachauffør skal tilbringe de kommende uger bag tremmer i en sag, hvor han er sigtet for at have voldtaget en kvindelig kunde.

Voldtægten blev ifølge sigtelsen begået natten til 4. februar og anmeldt umiddelbart efter.

Det er dog først nu, politiets efterforskning har ledt til anholdelse af manden, som nægter sig skyldig.

Konkret er han sigtet for at have kørt den kvindelige kunde til en adresse i Valby, hvor han i tidsrummet mellem klokken 01.20 og 03.30 skal have forgrebet sig på hende.

Dommeren ved tirsdagens grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg har fundet, at der er særligt bestyrket mistanke om, at den 26-årige er skyldig i den rejste sigtelse.

På den baggrund er det blevet besluttet, at han foreløbigt skal sidde varetægtsfængslet indtil 2. april.

