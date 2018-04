Ved du noget om sagen? Så hører BT gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk.

Natten til lørdag måtte Nordsjællands Politi og Norsjællands Brandvæsen rykke ud til en brand ved populære Furesøbadet, efter badestedets helt nye badebroer stod i flammer.

Furesøbadet må udskyde planerne om at få sat helt nye badebroer i vandet, efter at godt halvdelen af de nye badebroer kort før klokken 02 natten til lørdag brændte helt eller delvist ned.

»Vi modtog en anmeldelse om brand i en bådebro på et græsområde ved Furesøbadet klokken 01.50. Og så var vi til stede derude til klokken 02.45 sammen med brandvæsnet,« fortæller vagthavende hos Nordsjællands Politi Jan Hedeager til BT.

Ifølge Furesø Avis, der i første omgang kunne fortælle historien, brændte de nye badebroer ned som følge af en strandfest fredag aften, der gik galt. Den oplysning kan Jan Hedeager imidlertid ikke bekræfte, men fortæller, at badebroer ikke bare sådan lige »selvantænder.«

Furesø Avis har været i kontakt med Furesø Kommune, der fortæller, at man vil erstatte de 10-15 fag af de i alt 30 fag på badebroerne, der nåede at brande ud, hurtigst muligt, ligesom at kommunens SSP-indsats og servicevagt vil øge tilstedeværelsen i området den kommende tid.

Hærværket er blevet anmeldt til politiet, men Jan Hedeager fortæller, at der ikke er foretaget nogen anholdelser i sagen.

