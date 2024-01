Kvinden, der torsdag blev fundet under isen ved Sorte Dam søen i Hillerød, er stadig ikke blevet identificeret.

Derfor søger Nordsjællands Politi fortsat hjælp.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

»Vi ved fortsat ikke, hvem hun er. Og dermed er efterlysningen stadigvæk relevant,« siger Flemming Hansen, der er vagtchef hos Nordsjællands Politi, til mediet.

Det var torsdag, at fem børn fra Frederiksborg Byskole fandt liget under isen, mens de legede ude i skoven.

Skolen rettede henvendelse til politiet, der fik anmeldelsen klokken 12:12 og hurtigt var både politi og redningsfolk på stedet.

Samme aften fortalte vagtchefen, at den afdøde person i vandet var en voksen og at et ligsyn ville blive foretaget fredag.

Nordsjællands Politi gik fredag ud med beskeden om, at man søgte hjælp til at identificere den afdøde kvinde.

Kvinden beskrives af politiet som værende dansk af udseende og mellem 18-50 år gammel.

Hun er almindelig af bygning med langt brunt hår. Hun var endvidere iført sorte ECCO støvler, blå og hvidmønstrede gamacher, grønlig striktrøje og en lang grøn jakke med hætte, oplyste politiet fredag.

Hvis du har informationer der kan hjælpe politiet, kan de kontaktes på 1-1-4.

