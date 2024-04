Kør forsigtigt og tag den med ro lørdag morgen.

Tågen ligger nemlig tæt over store dele af Sjælland.

DMI varsler om tæt tåge i store dele af det østlige Danmark. Her kan sigtbarheden være under 100 meter.

Varslet gælder frem til klokken kvart over syv for hele Sjælland bortset fra hovedstadsområdet.

DMI varsel om tæt tåge : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/Onvo6lkvmz — DMI (@dmidk) April 27, 2024

»Dagen starter mange steder ud med gråvejr og især på Sjælland stedvis morgentåge, der lokalt kan være ret tæt,« skriver DMIs vagthavende meteorolog Jesper Eriksen i sin daglige kommentar.

Han forklarer også, at temperaturen her i de tidlige morgentimer ligger mellem frysepunktet og fem graders varme, men at der stedvis er let frost.

Samtidig lover han dog også, at det bliver den sidste nattefrost i et stykke tid, for der er varmere luft på vej op over Danmark fra sydøst.

I løbet af lørdagen letter tågen og temperaturerne kommer til at ligge mellem otte og 13 grader.