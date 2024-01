Det var en gruppe chokerede børn, der torsdag mødte op på lærernes kontor på Frederiksborg Byskole i Hillerød.

Kort forinden havde fem elever fra 7. årgang nemlig leget ude i skoven ved søen Sorte Dam, som de gør dagligt, da et gruopvækkende syn mødte dem.

»De ser pludselig noget i vandet, som de vælger at gå hen og kigge nærmere på. Og det er så her, at de ser et lig under det her lag is i søen,« fortæller distriktsskoleleder ved Frederiksborg Byskole, Steen Sørensen, til B.T.

»De så meget skræmte ud, da de kom ned og sagde det på kontoret.«

Flere af skolens andre elever var i mellemtiden blevet gjort opmærksom på fundet i skoven.

»Men vi fik gennet dem væk, så det var kun de fem elever, der så noget.«

Skolen rettede hurtigt henvendelse til politiet, som fik anmeldelsen klokken 12.12. Og ikke længe efter var redningsfolk og politi på stedet.

Skolelederen fortæller, at de elever, der fandt liget, får akut krisehjælp. Det samme gør de elever, som har fået genfortalt, hvad der skete.

Desuden er alle forældre blevet orienteret om hændelsen.

»Det går lige efter bogen. Det, der er vigtigt, det er, at de får noget akut krisehjælp. Det handler rigtig meget om, at de får lov til at snakke om, hvad de har oplevet.«

Skolelederen understreger også, at både politi, redningsfolk og en paramediciner har talt med eleverne, ligesom skolen har en uddannet SSP-lærer, der også er til rådighed i forløbet.

»Nu har de fået den primære krisehjælp, og så skal de have lov til lige at fordøje det. De fleste af dem vil have brug for at tale med nogen i midten af næste uge. Og der har vi vores egne psykologer på fra kommunen.«

»Det er vigtigt, de får talt i et fælles rum om de ting og reaktioner, de oplever.«

Nordsjællands Politi efterforsker i øjeblikket sagen bredt og har fredag morgen ikke yderligere oplysninger.

Torsdag aften fortalte vagtchefen, at den afdøde person i vandet er en voksen. Politiet kender endnu ikke kønnet på personen, men der vil formentlig blive foretaget et ligsyn fredag.

Indtil videre har man dog ikke fundet tegn på vold hos den afdøde. Der er »ingen indikationer, der tyder i retning af et strafbart forhold«, men »der kan stadig dukke mange ting op,« lød det torsdag aften fra vagtchefen.

Det er også endnu uvist, hvor længe liget har ligget i søen.

Den afdøde kan have ligget der siden et tidspunkt denne vinter, men politiet »kan ikke fuldstændig udelukke«, at liget også kan have ligget der længere.

Adspurgt om der er savnede personer i området, som politiet kæder til sagen, lyder meldingen, at der endnu ikke har været et match til nogle af politikredsens savnede personer.

