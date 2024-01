Den afdøde person, der torsdag dukkede op i en sø i Hillerød, blev fundet af en gruppe legende skolebørn.

Det oplyser vagtchefen i Nordsjællands Politi til B.T.

»Vedkommende bliver fundet under børnenes leg ved søen. Og så retter de på et tidspunkt henvendelse til en voksen,« fortæller han.

Efterfølgende har en voksen kvinde rettet henvendelse til politiet, som fik anmeldelsen klokken 12.12.

Børnene var elever på Frederiksborg Byskole, der ligger i nærheden af søen Sorte Dam, hvor liget blev fundet.

En voksen person

Politiet kan nu samtidig fortælle, at den afdøde er en voksen person. Politiet kender kønnet på vedkommende, men vil ikke dele det eller andre oplysninger, man måtte have om personen.

Den afdøde er endnu ikke blevet undersøgt under et såkaldt ligsyn, og politiet efterforsker sagen bredt i øjeblikket, siger vagtchefen.

»Der er tre bærende hypoteser: En ulykke, et selvmord eller et strafbart forhold.«

Hvilken en af dem, der får mest vægt lige nu, ved politiet endnu ikke. Man har endnu ingen konkret mistanke om, hvad der er sket, siger vagtchefen, som venter, at der vil være ligsyn fredag, hvilket måske kan gøre politiet klogere.

Indtil videre har man dog ikke fundet tegn på vold hos den afdøde. Der er »ingen indikationer, der tyder i retning af et strafbart forhold«, men »der kan stadig dukke mange ting op«, siger vagtchefen.

Kan være fra før vinteren

Vagtchefen fortæller, at man endnu ikke ved, hvor længe personen har ligget i søen.

Den afdøde kan have ligget der siden et tidspunkt denne vinter, siger han, men politiet »kan ikke fuldstændig udelukke«, at liget også kan have ligget der siden et tidligere tidspunkt.

Han vurderer dog ikke, at den afdøde kan have ligget der siden vinteren 2022/2023 vinter og bemærker, at man fortsat kunne identificere kønnet på vedkommende.

Politiet har endnu ikke identificeret, hvem den afdøde er.

Adspurgt om der er savnede personer i området, som politiet kæder til sagen, svarer vagtchefen:

»Umiddelbart har vi ikke et match til nogle af vores savnede personer.«

