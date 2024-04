Omgivet af sine børn åndede O.J. Simpson tidligere i april ud for sidste gang. I månederne forinden havde han ligget på hospice. Dødsyg af kræft.

Nu fastslår hans dødsattest, at han døde af den hyppigst forekommende kræftform hos mænd.

Prostatakræft.

En oplysning, som Malcolm LaVergne, advokat for den fallerede stjerne, bekræfter overfor TMZ.

I kølvandet på, at den 76-årige amerikaner med både store sportspræstationer, Hollywood-film og kriminalitet på cv'et 10. april gik bort, oplyste hans efterladte på det sociale medie X, at det var netop kræften, der havde taget livet af ham.

Året forinden havde O.J. Simpson selv afsløret, at han kæmpede mod sygdommen. Dog uden at præcisere, hvordan den havde ramt ham.

Flere medier mente dog efterfølgende at vide, at det var netop prostatakræft. Og de havde ret, bekræfter Malcolm LaVergne, der er eksekutor på O.J. Simpsons bo.

Hvor stort boet er, er uvist. Men sikkert er det, at der er flere, der mener at have krav på en del af det.

O. J. Simpson og Nicole Brown blev gift i 1985 og fik sammen to børn inden skilsmissen i 1992. Foto: Ralph Dominguez/AP/Ritzau Scanpix

Heriblandt de efterladte til den tidligere NFL-stjernes ekshustru Nicole Brown og hendes kæreste Ron Goldman.

De blev en juniaften i 1994 begge frarøvet livet foran Nicole Browns hjem i Los Angeles. Dræbt med knivstik.

O.J. Simpson landede hurtigt i drabsefterforskernes søgelys, men han havde ikke tænkt sig at følge med frivilligt, hvilket førte til velsagtens en af den mest berømte biljagter nogensinde. En jagt, der blev livetransmitteret på tv, og først stoppede foran hans hjem lidt uden for Los Angeles.

For politiet at se stod man med en klokkeklar sag, men domstolen var ikke enig.

O.J. Simpson fotograferet under et retsmøde i drabssagen. Foto: Pool/AFP/Ritzau Scanpix

Da O.J. Simpson i 1995 tog plads på anklagebænken, tiltalt for det brutale dobbeltdrab, nægtede han sig skyldig, og hans stab af forsvaradvokater argumenterede ihærdigt for, at han var offer for råddent politiarbejde.

3. oktober 1995 blev han frifundet. En afgørelse, der i høj grad skilte vandene.

Selvom Nicole Brown og hendes kæreste Ron Goldmans pårørende aldrig fik rettens ord for, at O.J. Simpson stod bag drabene, blev det under et civilt søgsmål gjort klart, at han havde et var erstatningsretsligt ansvarlig for dem og derfor skulle betale over 33 millioner dollar.

Penge, de dog aldrig har set skyggen af.

Og hvis det står til Simpsons advokat Malcolm LaVergne, der står for testamentet, får de aldrig pengene.

»Det er mit håb, at Goldman-familien får nul kroner. Ingenting. Især dem. Og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan som hans personlige repræsentant for at prøve at sikre, at de ingenting får,« lyder det opsigtsvækkende fra Malcolm LaVergne i et interview med Las Vegas Review-Journal.

Efter det civile søgsmål og nederlaget erklærede O.J. Simpsom sig konkurs, og i sin søgen efter penge røvede han i 2007 to forhandlere af sportssamlerobjekter på et hotelværelse i Las Vegas.

Det kostede ham en dom på op til 33 års fængsel, da han i 2008 blev kendt skyldig i indbrud, væbnet røveri, overfald og bortførelse sammen med fem medskyldige.

Knap ni år senere blev han dog prøveløsladt og har siden løbende trukket overskrifter med eksklusive interviews og nu sin død.