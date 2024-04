Rolf Sørensen har svært ved at få armene ned efter en vanvittig præstation fra en særlig dansker, der har overrasket alt og alle.

For Tobias Lund Andresen gjorde det igen torsdag, da han var stærk som tyrkisk peber og var den første over målstregen ikke bare en – men hele to dage i træk – ved Tyrkiet Rundt.

Den 21-årige dansker fik pyntet cv'et med sine to første sejre som professionel, da han både var hurtigst i spurterne på fjerde og femte etape.

DSM-danskeren er for alvor ved at bryde gennem lydmuren i det tyrkiske, hvor den flotte kørsel også gav forhåbninger om løbets førertrøje.

Tobias Lund Andresen (forrest, her ved Tour of Oman) har været en af sæsonens store danske overraskelser. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Tobias Lund Andresen (forrest, her ved Tour of Oman) har været en af sæsonens store danske overraskelser. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

»Det er ingenting i forhold til, hvad han kommer til at kunne. Så god kan han blive. Det bliver meget, meget spændende at følge ham. Det er en ny stor rytter i dansk cykelsport,« siger TV 2s ekspert Rolf Sørensen til TV 2 Sport.

Allerede under årets Paris-Nice viste Tobias Lund lovende takter, da han blandt andet blev nummer seks på femte etape med mål i Sisteron.

Men om ti dage står han foran karrierens nok hidtil største udfordring.

Den lynhurtige mand skal køre sin første grand tour, når han stiller til start ved Giro d'Italia.

Og her kan han tillade sig at drømme rigtig stort.